Diunsa Corporativo impulsa a las empresas hondureñas con la Feria del Juguete y Navidad 2026

San Pedro Sula.

Con la firme convicción de continuar siendo el aliado estratégico de las organizaciones en Honduras, Diunsa Corporativo ha presentado oficialmente la Feria del Juguete y Navidad. Este encuentro exclusivo está concebido como una solución integral para que las empresas e instituciones del país puedan organizar, cotizar y adquirir con la debida anticipación los regalos destinados a homenajear a sus colaboradores y a sus familias durante las festividades más significativas del año.

Durante el evento, los asistentes tienen a su disposición un extenso catálogo de productos que abarca desde la más variada selección de juguetes de marcas internacionales hasta bicicletas, artículos de entretenimiento y prácticas tarjetas de regalo. Cada una de las opciones destaca por sus precios altamente competitivos y por el respaldo de la calidad característica que ha consolidado a Diunsa como un referente comercial en la región. Esta iniciativa está especialmente orientada a responder a las dinámicas y necesidades de diversos sectores productivos del país, entre los que destacan la industria maquiladora, el rubro de alimentos y bebidas, el sector comercial y las empresas de servicios. Para todas ellas, reconocer la dedicación, el esfuerzo y el compromiso de sus equipos de trabajo a través de la entrega de obsequios constituye una tradición clave dentro de sus políticas de gestión humana.

Uno de los pilares más valorados de la feria es el acompañamiento que brinda el equipo profesional de Diunsa Corporativo. Los representantes empresariales reciben una atención personalizada que orienta su decisión de compra adaptándola minuciosamente a sus presupuestos, al número de empleados y a requerimientos específicos, lo que asegura un proceso de adquisición sumamente ágil, transparente, cómodo y eficiente. Además de disfrutar de un espacio especialmente acondicionado para la negociación y toma de decisiones, los clientes corporativos pueden conocer de primera mano las últimas novedades y tendencias del mercado para esta temporada. Al efectuar sus pedidos de manera anticipada, las organizaciones aseguran el abastecimiento oportuno de los productos deseados, evitando imprevistos de última hora y garantizando una logística impecable.