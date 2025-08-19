Diunsa comparte detalles sobre la Gran Revancha entre creadores de Honduras y El Salvador

La Gran Revancha entre creadores de contenido de Honduras y El Salvador está cada vez más cerca, y la expectativa no podría ser mayor. El esperado encuentro se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán, un escenario histórico que volverá a llenarse de pasión, rivalidad y entretenimiento. Tras el éxito del primer partido, la cita se ha convertido en un fenómeno regional que mezcla deporte y cultura digital en un formato nunca antes visto.
Este martes, Diunsa dio a conocer parte del plantel que representará a Honduras en esta nueva edición. Los catrachos llegan con sed de revancha, después de haber caído 2-1 en el encuentro anterior frente a sus vecinos salvadoreños. La presentación de las figuras locales no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también alimentó el ambiente competitivo que caracteriza a este espectáculo singular.
El interés por este duelo ha sido abrumador desde su primera edición, cuando los boletos se agotaron en cuestión de horas. Para esta segunda entrega, la historia se repite: los aficionados han respondido con una demanda masiva, dejando ya muy pocos boletos disponibles. La Gran Revancha se perfila nuevamente como un lleno total que promete una atmósfera vibrante en las gradas y una audiencia digital aún mayor siguiendo cada detalle del choque.
“Este jueves 21 de agosto, en Diunsa Universal, bulevar del norte, en San Pedro Sula, viviremos una gran fiesta con la presentación oficial de los equipos de Honduras y El Salvador. Los aficionados podrán disfrutar de firmas y fotos con los creadores de contenido, además de música con DJ en vivo, dinámicas futboleras y premios para los asistentes. Invitamos a todos a compartir esta experiencia única previa a La Gran Revancha en el Estadio Morazán”, comentó Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa.
“La Gran Revancha se jugará este viernes 22 de noviembre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 7:00 p.m. Será un espectáculo sin precedentes, con más de 18,000 aficionados y la energía de los creadores de contenido más destacados de la región. Invitamos a todos a ser parte de esta experiencia histórica que promete marcar un antes y un después en el entretenimiento deportivo en Centroamérica”, expresó Lenin Guerrero, gerente general de La Gran Revancha.
Con esta presentación oficial, La Gran Revancha confirma su papel como un evento que trasciende el deporte. Es un espectáculo que combina la pasión del fútbol, el ingenio de los creadores de contenido y la fuerza de las comunidades digitales, logrando conectar a miles de aficionados en un mismo escenario. El próximo 22 de agosto, Honduras y El Salvador volverán a encontrarse en la cancha, y todo apunta a que será una fiesta que marcará un antes y un después en la región.