Diunsa comparte detalles sobre la Gran Revancha entre creadores de Honduras y El Salvador

San Pedro Sula.

La Gran Revancha entre creadores de contenido de Honduras y El Salvador está cada vez más cerca, y la expectativa no podría ser mayor. El esperado encuentro se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán, un escenario histórico que volverá a llenarse de pasión, rivalidad y entretenimiento. Tras el éxito del primer partido, la cita se ha convertido en un fenómeno regional que mezcla deporte y cultura digital en un formato nunca antes visto. Este martes, Diunsa dio a conocer parte del plantel que representará a Honduras en esta nueva edición. Los catrachos llegan con sed de revancha, después de haber caído 2-1 en el encuentro anterior frente a sus vecinos salvadoreños. La presentación de las figuras locales no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino que también alimentó el ambiente competitivo que caracteriza a este espectáculo singular.

El interés por este duelo ha sido abrumador desde su primera edición, cuando los boletos se agotaron en cuestión de horas. Para esta segunda entrega, la historia se repite: los aficionados han respondido con una demanda masiva, dejando ya muy pocos boletos disponibles. La Gran Revancha se perfila nuevamente como un lleno total que promete una atmósfera vibrante en las gradas y una audiencia digital aún mayor siguiendo cada detalle del choque. “Este jueves 21 de agosto, en Diunsa Universal, bulevar del norte, en San Pedro Sula, viviremos una gran fiesta con la presentación oficial de los equipos de Honduras y El Salvador. Los aficionados podrán disfrutar de firmas y fotos con los creadores de contenido, además de música con DJ en vivo, dinámicas futboleras y premios para los asistentes. Invitamos a todos a compartir esta experiencia única previa a La Gran Revancha en el Estadio Morazán”, comentó Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa.