Diunsa celebra su segundo Buying Show, el evento mayorista más grande de Honduras

San Pedro Sula.

Diunsa , la cadena de tiendas por departamento más grande de Honduras, celebra la segunda edición del Buying Show, reafirmando su liderazgo como el evento mayorista y corporativo más importante del país. Del 16 al 19 de octubre, Expocentro, en San Pedro Sula, se convierte en el epicentro de los negocios y las oportunidades, recibiendo a empresarios, distribuidores y clientes provenientes de todas las regiones del país, en un espacio diseñado para impulsar el crecimiento comercial y fortalecer alianzas estratégicas.

Durante tres días de intensa actividad, los asistentes podrán conocer una amplia gama de productos, innovaciones y lanzamientos de reconocidas marcas internacionales, así como de exclusivas líneas disponibles solo en Diunsa. El Buying Show 2025 se posiciona como una vitrina de primer nivel para quienes buscan actualizar su oferta, expandir sus horizontes de negocio y acceder a condiciones preferenciales pensadas especialmente para el canal mayorista.

Los visitantes disfrutarán de un entorno diseñado para generar oportunidades reales de crecimiento, con acceso exclusivo a precios competitivos, beneficios personalizados y la asesoría de un equipo especializado que garantiza una experiencia comercial productiva y satisfactoria. Diunsa reafirma con este evento su compromiso de ofrecer soluciones integrales a sus socios comerciales, fortaleciendo su papel como aliado estratégico en el desarrollo empresarial de Honduras.

Entre las marcas exhibidas en el Buying Show Diunsa 2024 están presentes: Entre las marcas exhibidas en el Buying Show Diunsa 2025 están presentes: LG, Samsung, Whirlpool, Frigidaire, Tekno, JVC, SuperChef, BlueStar, Honor, Avanti, Oster, Black + Decker, Hamilton Beach, Proctor/Silex, Dell Technologies, HP, Klipxtreme, Xtech, Motorola, Nadir, Monix, Stelaris, Camas Olympia, Conair, Remington, Wall, Casabella, Hogartex, EcoFlow, Stanley, Rubbermaind, Sistema, Karcher, Brissa, Lakewood, Man, Superbrissa,Charbroil, Grill, Everest, Coleman, Guateplast, Kaiser, TurboBike, Racer, Joma Molten, Hilasal, Piccolo, DrBrown´s, SunDelight, Momeasy, Benic Baby, Winfun, entre otros.

Fernando Zaldivar, gerente de mayoreo de Diunsa, expresó: “nos llena de orgullo realizar nuevamente el Buying Show Diunsa 2025, un espacio que reafirma nuestro compromiso con el crecimiento del sector mayorista y corporativo en Honduras. Este evento reúne a nuestros principales aliados comerciales, ofreciendo las mejores marcas, precios exclusivos y oportunidades únicas de negocio, con el objetivo de seguir fortaleciendo relaciones y brindando siempre lo mejor a nuestros clientes.”

Más allá del aspecto comercial, el Buying Show ofrece una experiencia integral con un programa lleno de actividades que combinan negocios, gastronomía y entretenimiento. Los invitados podrán disfrutar de deliciosa comida, refrescantes bebidas, sorpresas y premios que convertirán cada jornada en una celebración del esfuerzo y la innovación. De esta manera, Diunsa no solo impulsa el comercio, sino que crea un espacio donde las relaciones empresariales se transforman en experiencias memorables.