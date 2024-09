CrediRapid celebra 11 años ayudando a los hondureños a cumplir sus sueños como la financiera de mayor confianza

Cuando hablamos de financieras, indudablemente CrediRapid es de las primeras opciones que llegan a nuestra mente —si no es que la primera—, y no es para menos, pues ya son 11 años los que llevan acompañando a los hondureños, apoyando al sector emprendedor, y con ello, colaborando silenciosamente al crecimiento económico de toda nuestra estructura social.

La celebración de estos 11 años se llevó a cabo en las oficinas de CrediRapid en Barrio Guamilito, 7 calle, 6 y 7 avenida. Toda una fiesta, llena de emociones y alegría, acompañada de una gran variedad de bocadillos que no dejaron a nadie indiferente. El ambiente fue abrazado por una calidez excepcional, producto del abrumador sentimiento de pertenencia y orgullo de todos los colaboradores.

CrediRapid no solamente ofrece las mejores y más confiables soluciones financieras del mercado, sino que también lo hace de forma sumamente rápida y eficiente, con trámites reducidos para que sus clientes puedan acceder a sus fondos lo más pronto posible, y así, continúen su viaje con una motivación renovada.

“Gracias a nuestros clientes por permitirnos llegar a cada uno de ustedes y que puedan cumplir sus sueños”, comentó para LA PRENSA la gerente de CrediRapid, Edith Cruz, “no me resta más que decirles que sigamos juntos caminando y cosechemos siempre éxitos. Particularmente me siento muy agradecida; en 11 años, han sido más momentos buenos que malos, y a lo largo de este tiempo, hemos crecido satisfactoriamente, y nos convertimos en el medio para que los clientes que sueñan con su propio vehículo puedan obtenerlo.”