Durante la inauguración, se realizó la bendición de parte del padre Vicente Nacher, quien ofreció una oración de agradecimiento por la apertura de la primera etapa de Megaplaza Palenque, junto a sus marcas Wendys, Cafetini y Papa Johns. Seguidamente, los representantes de cada marca dieron palabras de bienvenida a los invitados y extendieron una invitación, para que inviten a visitar Megaplaza Palenque.

Los horarios serán: Cafetini, 6:30 am a 9:00 pm de lunes a domingo. Wendys, 11:00 am a 10 pm de lunes a domingo y Papa John, 11:00 am – 10:00 pm lunes a domingo.

Megaplaza Palenque, cuenta con todas las medidas de bioseguridad para el bienestar de todos sus clientes.

¡Megaplaza Palenque, Todo está aquí!