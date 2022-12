El Export-Import Bank de USA reconoce a Banco Atlántida por su participación en importante proyecto de energía solar

El Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) otorgó, en su Conferencia Anual 2022 celebrada en Washington, D.C., el reconocimiento como la Transacción de Energía Renovable del Año (“Renewable Energy Deal of the Year”) a las tres entidades involucradas en un proyecto de energía solar clave en Honduras, First Solar, fabricante y exportador primario basado en Ohio, Banco Atlántida y J.P. Morgan.

Como anteriormente fue anunciado por el Presidente Biden en la Cumbre del G20 en Bali, se trata del proyecto solar de mayor tamaño financiado por EXIM en América.

De esta manera, Banco Atlántida, el banco más grande de Honduras, recibirá financiamiento de parte de J.P. Morgan para la adquisición de paneles solares americanos fabricados por First Solar por parte de un proyecto de energía solar libre de carbono de 53.4 megavatios en Olanchito, Honduras.

“Es un gran honor para Banco Atlántida recibir este premio junto a First Solar y J.P. Morgan. Estamos seguros de que esta iniciativa traerá beneficios excepcionales para Honduras y representa un hito importante para promover el desarrollo de energía renovable en América Latina”, señaló Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida quien estuvo presente en la ceremonia.