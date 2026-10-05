Cargill impulsa la iniciativa ‘Espacios Verdes’ para fomentar el consumo responsable en Honduras

San Pedro Sula.

Para llevar estas prácticas a los consumidores, Cargill desarrolló la jornada de Espacios Verdes junto con Walmart y con el apoyo de Glasswing International. Esta actividad se llevó a cabo en Walmart, en el Bulevar del Norte de San Pedro Sula. La iniciativa fue impulsada a través de las marcas Norteño, Cinta Azul, Delicia y Kimby. Bajo el poderoso mensaje “Cada alimento cuenta: menos desperdicio, más futuro”, la jornada integró a niños, jóvenes y adultos. Los asistentes participaron en diversas actividades educativas e interactivas centradas en cómo planificar adecuadamente las compras del hogar. Además, aprendieron a aprovechar mejor los alimentos y a reducir significativamente el desperdicio en sus cocinas.

Como parte integral de las actividades, la organización entregó a los participantes recetarios con grandes ideas para utilizar los productos disponibles y preparar diferentes comidas. También recibieron plantas aromáticas y prácticas bolsas reutilizables para sus compras futuras. Estos obsequios funcionaron como recursos complementarios a todos los contenidos educativos que fueron compartidos durante la jornada. Liliana Barahona, gerente sénior de Sostenibilidad de Cargill, expresó que con Espacios Verdes buscan acercar a las familias herramientas sencillas que les ayuden a aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio en el hogar. Ella destacó que la colaboración con Walmart y Glasswing International les permite ampliar el alcance de estas acciones educativas. Estas alianzas son fundamentales para desarrollar iniciativas que sean más útiles y que estén conectadas con las necesidades de las comunidades.