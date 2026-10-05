Cargill impulsa la iniciativa ‘Espacios Verdes’ para fomentar el consumo responsable en Honduras

Para llevar estas prácticas a los consumidores, Cargill desarrolló la jornada de Espacios Verdes junto con Walmart y con el apoyo de Glasswing International. Esta actividad se llevó a cabo en Walmart, en el Bulevar del Norte de San Pedro Sula. La iniciativa fue impulsada a través de las marcas Norteño, Cinta Azul, Delicia y Kimby.
Bajo el poderoso mensaje “Cada alimento cuenta: menos desperdicio, más futuro”, la jornada integró a niños, jóvenes y adultos. Los asistentes participaron en diversas actividades educativas e interactivas centradas en cómo planificar adecuadamente las compras del hogar. Además, aprendieron a aprovechar mejor los alimentos y a reducir significativamente el desperdicio en sus cocinas.
Como parte integral de las actividades, la organización entregó a los participantes recetarios con grandes ideas para utilizar los productos disponibles y preparar diferentes comidas. También recibieron plantas aromáticas y prácticas bolsas reutilizables para sus compras futuras. Estos obsequios funcionaron como recursos complementarios a todos los contenidos educativos que fueron compartidos durante la jornada.
Liliana Barahona, gerente sénior de Sostenibilidad de Cargill, expresó que con Espacios Verdes buscan acercar a las familias herramientas sencillas que les ayuden a aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio en el hogar. Ella destacó que la colaboración con Walmart y Glasswing International les permite ampliar el alcance de estas acciones educativas. Estas alianzas son fundamentales para desarrollar iniciativas que sean más útiles y que estén conectadas con las necesidades de las comunidades.
Por su parte, Melany Galeano, gerente de Marca de Pollo Norteño, señaló que la confianza que las familias hondureñas han depositado en sus marcas los inspira a desarrollar este tipo de iniciativas. Galeano agregó que buscan contribuir a la construcción de un futuro más sostenible para todos y ayudar a las familias a disfrutar los alimentos con mayor tranquilidad. Esta actividad realizada en San Pedro Sula forma parte de una iniciativa regional mucho más amplia desarrollada en tiendas Walmart de Centroamérica.
El compromiso de la compañía con la región se ve respaldado por recientes logros, ya que Cargill reconocidos como Empresa Triple Confianza 2026 en Honduras y Nicaragua, una distinción que refleja la confianza en nuestro liderazgo, nuestra empresa y nuestra marca. Además, recibimos el reconocimiento Huella Regional por nuestra presencia en ambos países. Desarrollado por Revista Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE, el estudio reunió más de 5.900 encuestas en seis países de Centroamérica.