Cargill celebra el lanzamiento de Cinta Azul, su marca líder de embutidos premium

San Pedro Sula.

El mercado de alimentos en Honduras experimenta una constante evolución impulsada por consumidores cada vez más informados y exigentes. En este dinámico escenario, Cargill da un paso firme en el fortalecimiento de su presencia local al introducir Cinta Azul, su prestigiosa marca de embutidos de categoría superior. Con esta propuesta, la compañía reafirma su dedicación constante por brindar alternativas nutricionales diferenciadas que enriquezcan la mesa y el bienestar de los hogares hondureños. La incorporación de Cinta Azul representa un hito fundamental dentro de la estrategia de Cargill, cuyo propósito esencial es nutrir al mundo de forma segura, responsable y sostenible. Esta marca, de amplia y reconocida trayectoria en el mercado centroamericano, fusiona experiencia técnica con una búsqueda incesante de excelencia. Su llegada no solo diversifica las opciones alimentarias disponibles en la categoría, sino que establece un nuevo estándar de confianza en la charcutería de gama alta del país.

En palabras de Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica, la incursión de Cinta Azul responde directamente al deseo de conquistar los paladares más selectos de la nación. La ejecutiva destacó que la firma cuenta con todo el respaldo institucional y la calidad necesaria para afianzarse como la opción predilecta dentro del segmento premium, brindando una experiencia culinaria capaz de satisfacer las expectativas gastronómicas más elevadas. Para garantizar la excelencia en cada uno de sus productos, Cargill mantiene como eje prioritario continuas inversiones en tecnología de punta, procesos sostenibles e innovación en inocuidad. Cada fase del proceso de elaboración de Cinta Azul se rige bajo estrictos controles internacionales de seguridad alimentaria. De este modo, la empresa asegura que cada empaque conserve la frescura, el aroma y la pureza de sus ingredientes originales desde la planta hasta la mesa del consumidor.