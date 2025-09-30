BCIE rinde homenaje a su expresidente ejecutivo Federico Álvarez Fernández y su legado visionario

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) rindió un emotivo homenaje a don Federico Álvarez Fernández, expresidente ejecutivo de la institución, en un acto cargado de reconocimiento y gratitud hacia su legado. La ceremonia, realizada en la sede del Banco, reunió a autoridades, colaboradores y representantes diplomáticos que destacaron su papel fundamental en una etapa decisiva para la consolidación del organismo regional. Durante su gestión, entre 1991 y 1993, don Federico Álvarez impulsó la apertura de nuevas fuentes de financiamiento y fortaleció la presencia del BCIE como un actor clave en el proceso de integración económica y el desarrollo sostenible de Centroamérica. Su liderazgo visionario permitió que la institución iniciara un camino de modernización que hoy se reconoce como parte esencial de su prestigio internacional.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, subrayó que gracias a la visión de don Federico se sentaron las bases para la incorporación de socios extrarregionales y el acceso a los mercados de capital. Estas decisiones estratégicas fueron determinantes para que el Banco se transformara en una multilateral sólida, con 15 países miembros y un rol de referencia en la región y más allá. El homenaje contó con la participación del Directorio del Banco, excolaboradores, jubilados de la institución, el cuerpo diplomático acreditado en Honduras y el comité gerencial, además de los colaboradores de la actual administración. Todos coincidieron en destacar el aporte de don Federico a la consolidación de un Banco más moderno, competitivo y con una clara orientación hacia el desarrollo de los países miembros.