BCIE marca hito global con la emisión de su primer “Bono de Naturaleza” por US$100 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha dado un paso histórico en las finanzas sostenibles al ejecutar una colocación privada de US$100 millones en el mercado asiático. Esta transacción, que cuenta con un plazo de cinco años, posiciona a la institución como el primer Banco Multilateral de Desarrollo en emitir un “Nature Bond” o Bono de Naturaleza, consolidando su liderazgo en la movilización de capital para causas ambientales.

La operación fue estructurada por la entidad financiera HSBC y adquirida en su totalidad por un inversionista institucional asiático. Este movimiento no solo representa un logro financiero para la región centroamericana, sino que se alinea con una tendencia global emergente donde los instrumentos de deuda buscan mitigar de forma directa la crisis de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas.

El bono se emitió bajo las categorías verdes del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y cumple estrictamente con las directrices de la guía Sustainable Bonds for Nature, publicada por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) en junio de 2025. Este respaldo técnico garantiza que los fondos se gestionen con transparencia y bajo los más altos estándares internacionales de impacto ambiental.

Los recursos obtenidos se canalizarán hacia un portafolio diverso de proyectos estratégicos en Centroamérica. Entre las áreas prioritarias destacan el uso sostenible de la tierra, la protección de los recursos hídricos y la restauración de la naturaleza, sectores críticos para garantizar la resiliencia climática de los países miembros frente a los desafíos ambientales actuales.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de este hito, señalando que la transacción refleja el compromiso de la institución con el financiamiento de alto impacto. Sánchez subrayó que esta emisión demuestra la capacidad del banco para implementar soluciones creativas y competitivas que impulsan el desarrollo económico sin comprometer el capital natural de la región.

Finalmente, esta transacción marca la 37.ª colocación de bonos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) del BCIE, alcanzando un acumulado histórico superior a los US$11 mil millones. Con este historial, el organismo refuerza su posición como un emisor multilateral líder, capaz de atraer inversión extranjera hacia proyectos que equilibran el crecimiento financiero con la conservación del patrimonio natural.