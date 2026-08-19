El BCIE aprueba $182 millones para la construcción de la Presa Quiebra Montes en Honduras

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) oficializó la aprobación de un importante financiamiento ascendente a 182 millones de dólares destinados a la ejecución del Proyecto Presa Multipropósito Quiebra Montes. Esta iniciativa de gran envergadura busca transformar integralmente el sistema de abastecimiento de agua potable en el Municipio del Distrito Central, abordando una de las problemáticas sociales y sanitarias más históricas de la capital hondureña y garantizando un recurso vital para la población.

Con un impacto social directo proyectado para más de 190 mil personas, la obra prevé ampliar su cobertura total hasta alcanzar a unos 245 mil habitantes en el municipio. La infraestructura principal contempla la edificación de una presa cuyo embalse dispondrá de una capacidad de almacenamiento estimada en 19.4 millones de metros cúbicos de agua. Además, el complejo incorporará una planta de tratamiento de agua potable de alta tecnología y una moderna línea de distribución urbana.

Una de las mejoras más sustanciales para la vida cotidiana de los capitalinos radica en el incremento continuo de la oferta hídrica, sumando un caudal promedio adicional de 0.26 metros cúbicos por segundo a lo largo de todo el año. Este importante caudal permitirá optimizar sensiblemente el esquema de distribución durante la época seca, logrando reducir los severos racionamientos actuales de una entrega cada nueve días a un suministro garantizado cada tres días.