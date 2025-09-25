Banco de Occidente refuerza su presencia en la capital con agencia renovada en colonia Kennedy

Tegucigalpa.

Banco de Occidente celebró la apertura de su agencia número 175 a nivel nacional con la reapertura y modernización de su sucursal en la colonia Kennedy, ubicada en la tercera entrada, calle del comercio, a pocos metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La inauguración marca un paso más en la estrategia de expansión de la institución financiera, que busca estar cada vez más cerca de sus clientes y facilitar el acceso a soluciones bancarias en puntos estratégicos de la capital. Durante el acto de reapertura, los ejecutivos de Banco de Occidente destacaron que la sucursal ofrece un espacio renovado, moderno y accesible, diseñado para brindar comodidad y eficiencia a los usuarios. La ubicación, en una de las zonas de mayor movimiento comercial de Tegucigalpa, responde a la necesidad de atender de manera ágil a los habitantes y comerciantes que dependen de servicios financieros confiables para el desarrollo de sus actividades diarias.

La nueva agencia estará abierta de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Con esta disponibilidad, Banco de Occidente busca adaptarse a las agendas de sus clientes y garantizar que sus servicios estén al alcance de todos, incluso de quienes requieren atención en fin de semana. Además de la infraestructura moderna, la institución pone a disposición una amplia gama de productos y servicios que incluyen apertura de cuentas, depósitos, retiros, solicitudes de préstamos, cobro de remesas y el uso de cajeros automáticos. Todo ello respaldado por un equipo de profesionales capacitados, enfocados en ofrecer atención personalizada y asesoría financiera de calidad para cada necesidad.