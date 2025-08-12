Banco Atlántida y Voces Vitales impulsan el liderazgo femenino con el Empoderate Summit 2025

San Pedro Sula.

Banco Atlántida y Voces Vitales Honduras unieron esfuerzos para presentar el Empodérate Summit 2025, un evento que reafirma su compromiso con el liderazgo y desarrollo de las mujeres hondureñas. Esta conferencia fue concebida como un espacio para conectar, empoderar y ofrecer herramientas clave que impulsen tanto el crecimiento personal como el empresarial de las participantes, fomentando una visión de país más inclusiva y competitiva. La jornada tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde más de 300 mujeres se dieron cita en un ambiente dinámico y enriquecedor. Entre sesiones de inspiración, actividades de networking y ponencias de alto valor, las asistentes vivieron una experiencia orientada a fortalecer sus capacidades y ampliar sus horizontes profesionales.

Uno de los momentos más esperados fue la realización de las VVTALKS, charlas especializadas que abordaron temas integrales para las mujeres. Participaron reconocidas líderes como Yanira Bendaña, Coach de Recomposición Corporal; Giselle Wolozny, Directora General de El Milenio y Cofundadora de CENTURIA; Lorena Facussé, CEO de Vesta; Jessica Calderón, Conferencista Internacional y Mindset Coach; y Denia Villeda, empresaria participante de los programas de Voces Vitales Honduras, quienes compartieron su experiencia y estrategias para alcanzar el éxito. El evento también incluyó un panel de alto nivel, moderado por Alexa Foglia, Vicepresidente de Banca Comercial Pyme de Banco Atlántida. En este espacio se debatió sobre el rol estratégico de la mujer en el desarrollo económico del país, con la participación de Anabel Gallardo, Presidenta del COHEP; Lorenzo Escaunder, Jefe de Operaciones del BID; y Maritza Soto de Lara, CEO de Grupo MacDel. Los panelistas aportaron datos y ejemplos concretos sobre cómo el liderazgo femenino transforma sociedades y dinamiza las economías.