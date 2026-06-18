Banco Atlántida premia la fidelidad de sus clientes con la premier exclusiva de Toy Story 5

San Pedro Sula.

Banco Atlántida continúa fortaleciendo la relación con sus clientes a través de experiencias memorables que buscan agradecer la confianza y preferencia depositada en la institución a lo largo de los años. Como parte de este firme compromiso, el banco organizó una espectacular premier exclusiva diseñada especialmente para consentir a los usuarios y a sus seres queridos. El evento brindó a los selectos invitados la emocionante oportunidad de disfrutar de la esperada película Toy Story 5 en una función especial previa a su estreno oficial en el país. Esta iniciativa permitió a los presentes compartir una experiencia única de entretenimiento y diversión en un ambiente completamente familiar.

La mágica actividad se llevó a cabo de manera simultánea en las salas de Cinemark Multiplaza en Tegucigalpa y Cinemark City Mall en San Pedro Sula. En ambos puntos, clientes de la entidad e invitados especiales se reunieron con entusiasmo para presenciar el regreso de una de las franquicias animadas más emblemáticas de la historia. Antes de que iniciara la proyección de la cinta, los asistentes participaron activamente en dinámicas especiales y recorrieron diversos espacios temáticos. La velada estuvo llena de sorpresas preparadas meticulosamente por el banco para complementar la experiencia y regalar una noche inolvidable tanto a grandes como a pequeños.