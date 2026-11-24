San Pedro Sula.

Con el firme compromiso de crear espacios de encuentro inolvidables y respaldar iniciativas innovadoras para las familias hondureñas, Banco Atlántida dice presente como patrocinador de Christmas in the Sky, el primer Desfile de Globos Gigantes en la historia de Honduras. El esperado evento tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., en las instalaciones del Centro Comercial Altara, marcando un verdadero hito en la forma de celebrar la temporada navideña en el país. Para Banco Atlántida, apoyar espectáculos de esta magnitud representa una oportunidad única de acercar entretenimiento de primer nivel al público local sin necesidad de salir del país. Esta primera edición del desfile promete llenar el cielo sampedrano de ilusión, color y alegría, consolidando una nueva tradición que invita a grandes y pequeños a compartir momentos mágicos en un ambiente seguro y lleno de unión familiar.

La jornada irá mucho más allá del imponente recorrido aéreo, ofreciendo a los asistentes una experiencia integral que incluye un deslumbrante show de luces y música en vivo. El ambiente festivo contará con la participación especial de la Banda Bicampeona latinoamericana Bethel Drum & Bugle Corps de La Ceiba, acompañada por el talento y energía de All Star Band (ASB) y Banda Visión Emanuel. Como parte de su enfoque en brindar beneficios tangibles y experiencias exclusivas, la entidad financiera ha preparado una promoción especial para quienes asistan al evento. Carlos Mendoza, vicepresidente Regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida, extendió una cordial invitación a todos los sampedranos, destacando que los tarjetahabientes de crédito o débito del banco obtendrán un 10% de descuento al comprar sus boletos a través de la App Dilo.