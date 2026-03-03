Banco Atlántida celebró la inauguración de Big Chicken en Plaza Masdeval

San Pedro Sula.

La cadena estadounidense Big Chicken celebró la inauguración de su primera sucursal en San Pedro Sula, ubicada en la Plaza Masdeval, consolidando así su llegada al mercado hondureño. La marca fue fundada por la leyenda del baloncesto Shaquille O’Neal y forma parte de su portafolio empresarial en el sector gastronómico. El nuevo establecimiento abre sus puertas como parte de su estrategia de expansión en Honduras. La ceremonia de inauguración contó con la participación de representantes del sector financiero y empresarial, destacando la sólida presencia de Banco Atlántida, institución que se posiciona como aliado estratégico fundamental para el financiamiento y expansión de la marca en el país. La entidad bancaria reafirmó su compromiso con proyectos de inversión que dinamizan la economía y promueven nuevas oportunidades comerciales en el país.

Ubicado en Plaza Masdeval, el restaurante ofrecerá a sus clientes un menú que incluye pollo, sándwiches, ensaladas y otros platillos. El establecimiento operará en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, todos los días, brindando una nueva alternativa gastronómica para residentes y visitantes de la capital industrial. La apertura de esta sede representa un hito en la captación de inversión extranjera de alto perfil en la zona norte de Honduras. La llegada de la marca responde a una estrategia de crecimiento estructurada que contempla alianzas locales y un enfoque de largo plazo en el desarrollo del mercado hondureño.