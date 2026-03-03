Banco Atlántida celebró la inauguración de Big Chicken en Plaza Masdeval

La cadena estadounidense Big Chicken celebró la inauguración de su primera sucursal en San Pedro Sula, ubicada en la Plaza Masdeval, consolidando así su llegada al mercado hondureño. La marca fue fundada por la leyenda del baloncesto Shaquille O’Neal y forma parte de su portafolio empresarial en el sector gastronómico. El nuevo establecimiento abre sus puertas como parte de su estrategia de expansión en Honduras.
La ceremonia de inauguración contó con la participación de representantes del sector financiero y empresarial, destacando la sólida presencia de Banco Atlántida, institución que se posiciona como aliado estratégico fundamental para el financiamiento y expansión de la marca en el país. La entidad bancaria reafirmó su compromiso con proyectos de inversión que dinamizan la economía y promueven nuevas oportunidades comerciales en el país.
Ubicado en Plaza Masdeval, el restaurante ofrecerá a sus clientes un menú que incluye pollo, sándwiches, ensaladas y otros platillos. El establecimiento operará en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, todos los días, brindando una nueva alternativa gastronómica para residentes y visitantes de la capital industrial.
La apertura de esta sede representa un hito en la captación de inversión extranjera de alto perfil en la zona norte de Honduras. La llegada de la marca responde a una estrategia de crecimiento estructurada que contempla alianzas locales y un enfoque de largo plazo en el desarrollo del mercado hondureño.
Además del impacto económico, la operación de la nueva sucursal impulsa de manera directa la generación de empleos en la ciudad. El proyecto contempla la formación especializada del personal bajo estándares globales de servicio, fortaleciendo las capacidades del talento hondureño y promoviendo prácticas alineadas con lineamientos internacionales.
Con esta inauguración, Big Chicken inicia formalmente su presencia en el país, marcando el comienzo de una nueva etapa de expansión regional. La alianza con el sector financiero y el establecimiento de operaciones en San Pedro Sula reflejan la confianza en el potencial de crecimiento de Honduras y en la consolidación de inversiones sostenibles en el mediano y largo plazo.