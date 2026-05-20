BAC impulsa el futuro sostenible y la transparencia empresarial en la Semana de Sostenibilidad de FUNDAHRSE

San Pedro Sula.

El Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés fue el escenario de la responsabilidad social corporativa con la celebración de la Semana de Sostenibilidad. Este prestigioso evento, organizado de forma anual por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), reúne a líderes del sector privado, expertos y académicos con el objetivo de trazar las estrategias que definirán el desarrollo del país durante los próximos años. Durante las jornadas del 20, 21 y 22 de mayo, la agenda del encuentro se ha concentrado en profundizar en la innovación económica, social y ambiental como pilares fundamentales para la transparencia empresarial. Los asistentes participan en una serie de foros de alto nivel, charlas magistrales y dinámicas de networking empresarial diseñadas para propiciar alianzas estratégicas que fortalezcan el tejido corporativo nacional bajo criterios éticos y sostenibles.

En este escenario de aprendizaje y colaboración mutua, BAC Credomatic reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la región al marcar una notable presencia en las diferentes actividades programadas. La entidad financiera busca compartir sus experiencias exitosas y sus políticas internas orientadas a generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, alineándose con las tendencias globales en la materia. La participación de la institución se materializa a través de un moderno stand ubicado de forma estratégica en la sala de convenciones del evento. En este espacio, ejecutivos de la organización atienden a los visitantes para dar a conocer las diversas soluciones financieras y los programas de apoyo que han implementado para incentivar prácticas comerciales responsables entre sus clientes corporativos y pymes.