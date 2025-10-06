BAC impulsa el bienestar familiar con una celebración especial del Día del Niño

Con una tarde llena de sonrisas, juegos y unión familiar, BAC celebró el Día del Niño junto a las familias de sus colaboradores. La institución reafirmó así su compromiso con el bienestar integral y la felicidad de su talento humano.

BAC reafirmó su compromiso con el bienestar de su talento humano al celebrar el Día del Niño durante el pasado mes de septiembre, fortaleciendo así los lazos con las familias de sus colaboradores. La institución financiera, reconocida por su enfoque en el desarrollo integral de su equipo, organizó esta actividad con el propósito de brindar un espacio de alegría y unión familiar. Durante la celebración, los hijos de los colaboradores disfrutaron de una tarde llena de diversión, con juegos, dinámicas y múltiples actividades diseñadas especialmente para ellos. La jornada se llevó a cabo simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, creando un ambiente de entusiasmo y convivencia que reafirmó el valor que BAC otorga a la familia como pilar fundamental de su cultura organizacional.

Más allá de las celebraciones, BAC cuenta con programas integrales de bienestar dirigidos a sus colaboradores, los cuales buscan contribuir con el cumplimiento de sus metas académicas, profesionales y personales. Estas iniciativas reflejan el compromiso del banco con el desarrollo humano y el crecimiento profesional dentro de la institución, promoviendo un entorno laboral donde las personas pueden prosperar en todos los ámbitos de su vida. Para BAC, realizar actividades como la del Día del Niño representa mucho más que una festividad: es una forma de reconocer el esfuerzo de sus colaboradores y de fomentar el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Este tipo de espacios fortalecen la conexión entre la institución y las familias que la conforman, creando una comunidad más sólida y comprometida.