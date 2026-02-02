BAC entrega el primer millón de lempiras con “La Pregunta del Millón” a una afortunada ganadora

BAC presentó a la ganadora del primer millón de lempiras de la promoción “La Pregunta del Millón”, una iniciativa que continúa transformando la vida de sus clientes a través del ahorro. El afortunada ganadora recibió el anuncio con entusiasmo, al saber que este premio representa un impulso directo para fortalecer su economía y concretar nuevos proyectos personales y familiares. Con esta entrega, el banco reafirma su compromiso de premiar la confianza y fidelidad de quienes lo eligen día a día. A lo largo de los años, BAC se ha destacado por desarrollar campañas que promueven la cultura del ahorro, demostrando que cada promoción va más allá de los incentivos económicos, al generar emociones, experiencias positivas y motivación para miles de hondureños.

La promoción “La Pregunta del Millón” se encuentra vigente desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, y está abierta tanto para clientes nuevos como para quienes ya forman parte de la institución. Para participar, los usuarios pueden ahorrar en cualquiera de las cuentas disponibles en lempiras o dólares, entre ellas Crece, Planilla, Remesas, Gold, Platinum, Élite, Incrementa y Objetivos. La mecánica de participación ha sido diseñada para ser accesible y sencilla. Por cada 500 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual, el cliente obtiene un boleto electrónico que aumenta sus posibilidades de ganar. De esta forma, el hábito de ahorrar se convierte en una oportunidad real de alcanzar un premio significativo. Adicionalmente, quienes abran una cuenta BAC de manera digital reciben cinco boletos electrónicos adicionales. Es importante que los participantes se inscriban previamente en el sitio web oficial de la promoción.