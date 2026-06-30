BAC consolida su apoyo al desarrollo y digitalización de las pymes en Honduras

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas este 27 de junio de 2026, BAC ha destacado el impacto fundamental que tienen estos negocios en la dinamización de la economía hondureña. Para la institución, el sector pyme representa un motor indispensable en la generación de empleo y el desarrollo sostenible, lo cual motiva la creación constante de alternativas que se adapten a sus necesidades específicas.

A lo largo de sus 50 años de trayectoria, el banco ha consolidado una robusta cartera, atendiendo actualmente a más de 60,000 pymes en Honduras y un total aproximado de 270,000 en la región centroamericana. Este acompañamiento se traduce en la entrega de soluciones financieras, asesoría especializada y herramientas digitales diseñadas exclusivamente para mitigar los desafíos operativos actuales y aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

La propuesta de valor de la entidad abarca un portafolio integral que incluye opciones de financiamiento, gestión de planillas, administración de proveedores y tarjetas de crédito. Asimismo, la institución pone a disposición de los empresarios herramientas avanzadas de leasing, novedosas soluciones de pago automatizadas y programas especializados de financiamiento enfocados en mejorar la eficiencia de cada negocio.

Entre las principales iniciativas vigentes para robustecer al sector destaca la campaña “Si Soy Pyme, Soy BAC”, que posiciona al banco como un aliado estratégico. A esto se suman los encuentros de “Conexiones Empresariales” para capacitaciones en distintas ciudades, el soporte personalizado del Centro de Atención Especializado Pyme vía WhatsApp, y el “Concurso Mi Empresa Pyme BAC”, que premia el impacto positivo en las categorías de Pyme Positiva, Pyme Mujer y Pyme Digital.

Por su parte, Carlos Handal, presidente ejecutivo de BAC Honduras, enfatizó la relevancia de este sector al declarar que las pequeñas y medianas empresas son clave para el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. El ejecutivo reafirmó el compromiso de la organización de seguir dotando a los emprendedores con herramientas innovadoras y oportunidades que impulsen su competitividad en el mercado actual.

Finalmente, la corporación bancaria líder en América Central, que atiende a más de 6 millones de clientes en seis países, mantiene firme su propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve. Guiada por valores de integridad, excelencia y pasión, la institución trabaja diariamente para demostrar que la banca puede maximizar el valor económico, ambiental y social de forma simultánea.