Avon lanza campaña para erradicar la violencia de género

Aquello que no es consentido por la otra persona es violencia, ¿te has detenido a pensar en ello? El consentimiento solo tiene forma de sí explícito, por ello durante los “16 Días de Activismo”, y como parte de la Promesa Avon para erradicar la violencia de género, Avon y Fundación Avon invitan ampliar los conocimientos sobre el concepto del consentimiento y repensar la importancia del “sí” y el “no” a través de la campaña #siNohaySíesNo , una propuesta creativa y accesible desarrollada con base en historietas creadas por siete ilustradores de toda Latinoamérica.

“En Avon y Fundación Avon alzamos la voz para poner fin a todo tipo de violencia. Para ello trabajamos en programas de concientización, apoyándonos en nuestras redes para impulsar contenido informativo y educativo, en acciones de capacitación y colaborando con mejorar el apoyo a la asistencia directa para mujeres en situación de violencia y emergencia, de la mano de organizaciones sociales aliadas en cada país”, mencionó Axel Gegenschatz, Líder de Negocios Avon América Hispana.

La campaña está dirigida a mujeres que hoy pueden estar atravesando por el ciclo de la violencia, que no están al tanto del consentimiento como clave o simplemente no saben cómo proceder. También se propone especialmente llevar conocimiento y concientizar a los hombres para que reconozcan, comprendan y modifiquen sus acciones y es una propuesta especial para jóvenes y adolescentes, para que conozcan cómo pueden protegerse y transformarse en pos de un mundo sin violencias.

Los mensajes de la campaña se difundirán durante los “16 Días de Activismo” para acabar con la Violencia hacia las Mujeres. Esta es una campaña anual e internacional considerada dentro de la Agenda Global por ONU Mujeres que comienza el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con la pandemia de covid-19 en todo el mundo, las diversas formas de violencia contra las mujeres se han intensificado. Por este motivo, el año pasado Avon promovió la campaña #aisladasNosolas y este año refirma su compromiso a través de esta nueva campaña invitando a todas las personas a ser parte de este movimiento. ¿Cómo sumarse? Siguiendo las redes de Avon y Fundación Avon y compartiendo los contenidos #siNohaySíesNo.

Avon presenta avances de proyectos de violencia de género

En el marco de los “16 Días de Activismo”, Avon realizó un encuentro virtual con Fundación UDIMUF, una de las instituciones ganadoras del donativo que se entregó a inicios de 2021 por un total de L489,000.00 como parte del programa Avon Poner Fin a la Violencia Hacia Mujeres y Niñas.

Fundación UDIMUF presentó los avances del proyecto “Tu y Yo Somos Iguales”.

En 2021 la empresa donó $373,896.08 a 11 fundaciones de Centroamérica y República Dominicana para llevar a cabo proyectos que buscan la reducción de la violencia de género, beneficiando a más de 80,000 mujeres.

Carmen Espinal, Gerente General de Avon Honduras, expresa que: “En Avon buscamos nuevamente hacer visible esas situaciones en el que el conocimiento de saber qué es sí y qué es un no, por eso nuestra campaña de #siNohaySíesNo. Cualquier iniciativa es clave para ayudar a detectar violencia, la cual esa violencia a veces es tan naturalizada o no es visible en la sociedad y vemos que no solo en físico si no que, también emergen hasta en el mundo virtual”.

Un pin que apoya nuestra causa

Avon invita a portar este pin que representan el espíritu inquebrantable de las mujeres a las que hemos apoyado. La venta de estos pines recauda fondos para apoyar proyectos para la atención de mujeres en situación de violencia. Adquiere este pin con una Representante Avon quien te brindará más información.

Acerca de Avon

Avon lleva 135 años haciendo belleza de forma diferente. Avon es una empresa que conecta a las personas, utilizando el poder de la belleza para transformar vidas. Millones de representantes de ventas independientes en todo el mundo venden las marcas icónicas de Avon a través de sus redes sociales, creando sus propios negocios de belleza a tiempo completo o parcial.

Avon defiende la igualdad de género, y creen en la escucha de las necesidades de las mujeres, en hablar de los temas que importan y en crear un cambio positivo. A través de Avon y la Fundación Avon Global han donado más de 1.100 millones de dólares, centrándose en la lucha contra la violencia de género y la detección temprana del cáncer de mama. Avon forma parte del Grupo Natura &Co. Para más información ingresar aquí.

Avon no testea productos o ingredientes en animales en ningún lugar del mundo y ha estado trabajando para la aceptación de métodos de testeo alternativos sin animales durante tres décadas, para más información ingresar aquí.