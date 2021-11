Fierros Ferreterías inaugura la primera tienda en Cucuyagua, Copán

Señala que Fierros Ferretería se diferencia en el mercado gracias a su modelo de negocio “que no solo es individual para Cucuyagua, sino que se está replicando a nivel de grandes ciudades como San Pedro Sula”.

La empresaria indicó que contarán con un Centro de Servicio Técnico, un servicio innovador que ofrecerán a los clientes que compren herramientas de las marcas que manejan, o que la hayan comprado con anterioridad.

“Nosotros estamos creyendo en un municipio que está en desarrollo y estamos creyendo en que podemos ofrecer empleo, que podemos ofrecer una propuesta que realmente venga a mejorar la vida de las personas que estén cerca de Fierros Ferreterías”, dijo la joven empresaria.

Amplió que con esta tienda los habitantes de Cucuyagua que quieran comprar un producto ya no tendrán que viajar una o dos horas, ya que ahora tendrán la posibilidad de hacerlo en el mismo municipio.

La tienda está ubicada en barrio La Colonia, calle Internacional y abrirá de lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm; los sábados de 7:00 am a 4:30 pm; y los domingos de 7:00 am a 1:00 pm.

Para compras en línea visite el sitio web www.fierros.com, con opción a recoger el producto en la tienda o mediante entregas a domicilio.