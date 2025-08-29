El arte de San Pedro Sula: Banpaís presenta proyecto expositivo “Mi ciudad de los zorzales”

San Pedro Sula.

Banpaís fue nuevamente escenario para la quinta edición del proyecto expositivo “Mi ciudad de los zorzales”. Esta iniciativa, organizada por el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) y coordinada por la artista y gestora cultural Suyapa Monterroso, se consolida como un espacio de encuentro para la creatividad y el talento nacional. La institución financiera reafirma así su compromiso con la promoción del arte hondureño y el enriquecimiento cultural de la sociedad.

El evento tuvo como objetivo principal impulsar el espíritu creativo de los pintores hondureños, quienes plasmaron en sus obras la belleza de San Pedro Sula. Inspirados en los paisajes, la historia y la esencia de la ciudad, los artistas presentaron un total de 34 piezas que fueron expuestas para el deleite del público. Además, las obras se encontraban disponibles para la venta, brindando la oportunidad de que los asistentes llevaran consigo un fragmento del arte nacional. Entre los expositores participaron reconocidos talentos como Ana Handal, Carlos Lamothe, Doris Mejía, Giovanna Lara, Isabella Castillo, Johana Montero, Juan Funes, Mayra Casiano, Nahún Pérez, Paula Cervantes, Román Murillo, Rosa María Alger, Sulim Trejo, Suyapa Monterroso y Zippio Zúniga. Cada uno de ellos aportó su estilo particular, enriqueciendo la muestra con una amplia diversidad de técnicas y visiones que reflejan la vitalidad del arte contemporáneo en Honduras.

La exposición no solo permitió disfrutar de un recorrido visual por distintas perspectivas de San Pedro Sula, sino que también se convirtió en un punto de encuentro cultural donde los visitantes pudieron dialogar con los artistas, conocer más sobre sus procesos creativos y comprender el profundo valor del arte como expresión identitaria. Esta interacción añadió un matiz especial a la experiencia, fortaleciendo el vínculo entre el público y la comunidad artística. Banpaís celebra con orgullo a los artistas hondureños y continúa apoyando espacios que fomentan la creatividad, la sensibilidad y el talento local. Su respaldo a iniciativas como “Mi ciudad de los zorzales” refuerza su compromiso de contribuir al desarrollo cultural y social del país, destacando la importancia de valorar y promover las expresiones artísticas que enaltecen nuestra identidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.