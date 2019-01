Las redes sociales más populares a nivel mundial  

San Pedro Sula, Honduras.



Las redes sociales continúan creciendo, así lo destacan diversos estudios, como el que realizó Hootsuite y We Are Social, el cual reveló que los usuarios del internet pasan 6 horas en línea, un tercio de ellas en las redes sociales.



¿Qué te parecen estos datos? Seguro tú eres parte de este segmento que utiliza las redes sociales, ya sea para informarte, para ver el estado de tus amigos o para seguir a tus marcas favoritas.



Estas son las cinco redes sociales más populares a nivel mundial hasta el mes de abril de 2018, según el número de usuarios activos:



1) Facebook



¡Esta red social es la favorita de todos! Esto gracias a sus actualizaciones, que van desde su apariencia hasta su algoritmo. A pesar que algunos estudios señalan que está perdiendo terreno entre los jóvenes estadounidenses, todavía es una de las más poderosas y ¡seguro es de tu preferidas! En el país, empresas como Tigo Honduras la tienen entre sus principales canales digitales.



Número de usuarios activos: 2.234 millones



2) YouTube



Su éxito se atribuye a los fácil que es compartir información, especialmente los jóvenes, ya sea produciendo o consumiendo vídeos. Es por ello que Tigo Honduras utiliza este canal para compartir tutoriales donde explican los usos y beneficios de las apps de la marca.



Número de usuarios activos: 1.500 millones



3) WhatsApp



¿Cuántos mensajes recibes al día en esta aplicación? Gracias a su versatilidad, esta app de mensajería no para de conquistar usuarios a nivel mundial. Estudios revelan que los adolescentes prefieren esta aplicación para enviarse mensajes.



Número de usuarios activos: 1.500 millones



4) FB Messenger

Es la segunda aplicación de mensajería más usada del mundo, destacando por ser multidispositivo. Tigo Honduras también utiliza esta app de mensajería para gestionar las consultas de los clientes.



Número de usuarios activos: 1.300 millones



5) Instagram



Con un lenguaje propio, Instagram también se encuentra como una de las redes más usadas, debido a los videos en directo y las múltiples funcionalidades de la red. En Tigo Honduras puedes comunicarte con ellos utilizando esta red para gestionar tus consultas.



Número de usuarios activos: 831 millones