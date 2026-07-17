Precio del dólar en Honduras este viernes 17 de julio: así amaneció el tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este viernes 17 de julio un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La divisa continúa mostrando una leve tendencia al alza en el mercado cambiario nacional.

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7659 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.8997 lempiras, reflejando un ligero ajuste respecto a la cotización del día anterior.

La actualización forma parte de la publicación diaria que realiza el BCH para establecer el tipo de cambio oficial, referencia utilizada por bancos, casas de cambio y demás instituciones del sistema financiero hondureño en las operaciones con moneda extranjera.