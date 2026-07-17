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Precio del dólar en Honduras este viernes 17 de julio: así amaneció el tipo de cambio

El Banco Central de Honduras informó un nuevo incremento en el precio del dólar este viernes 17 de julio. Conozca el tipo de cambio oficial para compra y venta

Precio del dólar en Honduras este viernes 17 de julio: así amaneció el tipo de cambio

El BCH publica diariamente estos valores con el objetivo de brindar transparencia al mercado cambiario.

 Foto: archivo
Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este viernes 17 de julio un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La divisa continúa mostrando una leve tendencia al alza en el mercado cambiario nacional.

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7659 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.8997 lempiras, reflejando un ligero ajuste respecto a la cotización del día anterior.

La actualización forma parte de la publicación diaria que realiza el BCH para establecer el tipo de cambio oficial, referencia utilizada por bancos, casas de cambio y demás instituciones del sistema financiero hondureño en las operaciones con moneda extranjera.

Remesas a Honduras crecen un 12,3% en el primer semestre y suman 6.515 millones de dólares

El comportamiento del tipo de cambio es seguido de cerca por empresas, importadores, exportadores y personas que realizan transacciones en dólares, ya que cualquier variación puede influir en el costo de bienes, servicios y obligaciones financieras vinculadas a la moneda estadounidense.

El BCH publica diariamente estos valores con el objetivo de brindar transparencia al mercado cambiario y mantener informados a los diferentes actores económicos sobre la cotización oficial del dólar en el país.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).

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Redacción La Prensa
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