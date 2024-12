Instan al gobierno de Castro a no firmar tratado comercial con China

Ante ello, advirtió que los países centroamericanos podrían optar por importar más productos chinos, que generalmente tienen “un costo más bajo, pero no son de la mejor calidad”.

El aumento de los precios “encarecería el costo de vida” en los países centroamericanos que no producen los bienes que consumen, agregó Pérez, quien calificó la medida de Trump como “un tema geopolítico” en el que Estados Unidos busca “frenar el avance de China, el crecimiento chino y su presencia en la región”.

Centroamérica debe “apostarle a capitales de Estados Unidos, a empresas estadounidenses, europeas, japonesas, coreanas, que no representan una amenaza para EE UU y mantener el comercio de una forma fluida”, añadió.

En el caso de Honduras, el experto instó al Gobierno a “no firmar” un tratado de libre comercio con China, país con el que estableció relaciones diplomáticas el 26 de marzo de 2023, tras oficializar la ruptura de las que mantenía con Taiwán desde 1941.

“Honduras, que todavía no tiene firmado el tratado de libre comercio con China, no debería firmarlo, para no ser sujeto de cualquier represalia por parte del Gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Pérez.