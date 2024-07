Gobierno prometió al FMI varias medidas como parte del acuerdo

No obstante, a la fecha se ha incumplido con las revisiones semestrales del convenio debido a que no se ha llevado a cabo los compromisos asumidos por la administración pública.

“En este caso sabemos que el FMI no ha desembolsado el segundo componente de 118 millones de dólares, puesto no se ha presentado ante el directorio el informe de seguimiento y evaluación de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio”, manifestó la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo.

Sostuvo que “según referencia del mismo Fondo y otros actores conocedores del tema, el FMI parece muy satisfecho del cumplimiento de las metas fiscales, no así en la parte monetaria, donde el tema de la política monetaria, el manejo de la Tasa de Política Monetaria de referencia, el tipo de cambio apreciado y el deficiente sistema de subastas no satisface las expectativas de los agentes económicos y tampoco del Fondo”.

Los desembolsos del acuerdo con el FMI son importantes para oxigenar las reservas internacionales netas del BCH, mantener una balanza de pagos sana como también la calificación de riesgo en los mercados internacionales, destacó Gallardo.

Además, enfatizó que “si comparamos esto con la declaración del clima de inversiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos podríamos decir que por lo menos en los temas que tienen que ver con política monetaria y política cambiaria no se han cumplido los compromisos”. Si bien desde el sector privado se manifestó la satisfacción por haber logrado un nuevo convenio con el FMI para favorecer la posibilidad de un manejo ordenado de las políticas públicas en materia económica, no obstante, el principal riesgo recaía en que no se le diera cumplimiento, señaló la entrevistada. Instó al gobierno de Xiomara Castro “a adoptar las medidas que sean necesarias para mantenerse en los términos del acuerdo y conseguir los tan necesarios desembolsos”.