El dólar baja en Honduras este martes 21 de julio: así quedó el tipo de cambio oficial

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este martes 21 de julio una leve baja frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La variación representa un ligero ajuste en la cotización de la divisa respecto a la jornada anterior.

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7380 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.8976 lempiras, mostrando una disminución en comparación con la cotización previa.

La actualización corresponde a la publicación diaria que realiza el BCH para establecer el tipo de cambio oficial que sirve de referencia a bancos, casas de cambio y demás instituciones del sistema financiero hondureño en las operaciones con moneda extranjera.