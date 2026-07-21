El dólar baja en Honduras este martes 21 de julio: así quedó el tipo de cambio oficial

El precio del dólar estadounidense registró este martes 21 de julio una leve baja frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La variación representa un ligero ajuste en la cotización de la divisa respecto a la jornada anterior.
Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7380 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.8976 lempiras, mostrando una disminución en comparación con la cotización previa.
La actualización corresponde a la publicación diaria que realiza el BCH para establecer el tipo de cambio oficial que sirve de referencia a bancos, casas de cambio y demás instituciones del sistema financiero hondureño en las operaciones con moneda extranjera.
El comportamiento del dólar continúa siendo un indicador de interés para empresas, importadores, exportadores y ciudadanos que realizan pagos, compras o reciben remesas en moneda estadounidense, ya que cualquier variación puede impactar el costo de bienes, servicios y obligaciones financieras.
El Banco Central publica diariamente el valor oficial del dólar con el propósito de brindar transparencia al mercado cambiario y mantener informados a los distintos sectores económicos sobre la evolución de la divisa.
El tipo de cambio es el valor de una moneda en relación con otra. En Honduras, el Banco Central de Honduras publica cada día el precio oficial del dólar, utilizado como referencia para las operaciones cambiarias que se realizan en el sistema financiero nacional.
Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).