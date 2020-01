No se asignaron recursos para Fondo Departamental en 2020

TEGUCIGALPA.

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rocío Tábora, aseguró que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2020 no se destinaron recursos para el Fondo Social Departamental (FSD).

“En mis conversaciones con ellos -diputados- les decía que no, realmente volver a un esquema que dejó tantas dificultades, lecciones que no era conveniente y entre ellos mismos reflexionaron y al final no se les asignó”, precisó. La funcionaria agregó que “en este presupuesto 2020 no se le asignó ninguna partida, así que queda sin dinero”.

El año pasado, el Congreso Nacional reestableció este cuestionado fondo y aprobó una ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales que se realizan en los 18 departamentos.

El CN dispone de L1,168 millones para su funcionamiento en 2020, pero no se especifica en qué se destinarán los recursos.