CCIT entrega L700,000 para fortalecer emprendimientos

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) finalizó su programa Honduras Emprende, donde otorgó L700,000 en capital semilla a los mejores siete emprendimientos calificados.



En 2019, el programa capacitó a 152 emprendedores con 128 horas de formación, donde fortalecieron sus conocimientos para hacer crecer sus ideas empresariales.



La CCIT entregó 100,000 lempiras a los emprendimientos Atención Integral de Enfermería Profesional, Pi Art, Pizca, Flash Design, Celorama, Serinsa y Terracota para que puedan comprar maquinaria y materia prima y seguir desarrollando sus negocios. Fiahma Jiménez, licenciada en Enfermería, fue una de las ganadoras a través de su empresa Atención Integral, que ofrece cuidados profesionales de enfermería enfocados en el adulto mayor.



La emprendedora comentó a LA PRENSA que su idea de negocio surgió debido a la falta de oportunidades que hay para las enfermeras en la salud y a través de la experiencia de cuidar a su bisabuela antes de morir.

“Cuando cuidaba a mi bisabuela me di cuenta que ella era feliz haciendo las actividades que le gustaban, cuando ella falleció me convertí en una enfermera desempleada más”, explicó. Debido a esto, Jiménez contó que empezó a ver qué estaban haciendo enfermeras en otros países que no se hacía en Honduras y descubrió que España, México y Chile son potencias en temas de envejecimiento.



La enfermera dijo que una página chilena fue su inspiración en promoción de la vejez activa y se propuso crear la empresa sin saber en ese momento cómo lo iba a realizar. “Un amigo me compartió el programa que estaba ofreciendo la CCIT, me inscribí sin saber nada, solo tenía la idea de mi negocio, a los directores del programa les gustó mi proyecto y empecé a formar parte del grupo de Honduras Emprende”, relató Jiménez, que en seis meses de enseñanza, su empresa Atención Integral de Enfermería Profesional fue creciendo a medida que recibía las clases.



Fiahma explicó que su empresa tienen una base de datos de enfermeras que han pasado por un proceso de selección y han hecho alianzas estratégicas con colegios gremiales y empresas para maximizar la promoción.



Atención Integral está funcionando en Tegucigalpa, pero tiene planes de extenderse y el contacto se puede hacer a través de correo electrónico, redes sociales o número de teléfono.



La empresa ofrece distintos planes para los cuidados del adulto mayor luego de hacer una visita y conocer las necesidades que tienen, de esta forma establecen un plan de salud que se adapte a sus clientes.