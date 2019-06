Solo el 46% de las mujeres están en el mercado laboral

“Están capacitadas para competir”:Luis Guifarro, economista y Pdte. del CHE

El problema en el mercado laboral no considero que solo esté en la brecha de participación entre hombres y mujeres. Sino que el problema laboral en Honduras es que la tasa de desempleo abierto anda por un 7%, pero el problema es el subempleo que abarca entre 500,000 y 600,000 personas que están en esa franja y en ese subempleo hay algunos que no tienen ningún ingreso, de manera que trabajan por cuenta propia y esto se da más en las actividades relacionadas con la micro y la pequeña empresa, ya en cuanto a participación por género nos indica que todavía en Honduras no hemos llegado a una etapa de inserción mayor de la mujer, porque en el trabajo sigue teniendo mayor preferencia la mano de obra masculina que la femenina y eso se puede asociar a una cuestión cultural por el lado de los empleadores, porque hoy en día tenemos suficientemente capacitadas a las mujeres en el plano de educación formal para competir en igualdad de condiciones con los hombres, si se mide por el grado de escolaridad, ya que hay una predominancia de las mujeres sobre los varones que se gradúan en la universidad.

El mercado de trabajo actualmente lo que nos explica es que si hay más predominancia de los hombres puede deberse a una cuestión cultural en el mercado de trabajo, donde creo también que hay oportunidades del mercado laboral es por el cambio de las tecnologías en el mercado de trabajo, porque ahora hay tecnologías basadas en el uso de lo que son las facilidades informáticas y se presentan mayores oportunidades para las mujeres en estos nuevos puestos de trabajo.