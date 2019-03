Amnistía ambiental beneficiará a 3,500 empresas a nivel nacional

San Pedro Sula, Honduras.



Cerca de 3,500 empresas podrán beneficiarse con la amnistía en el pago de multas por la no presentación del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (Icma).



El beneficio aprobado en el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de febrero tendrá una vigencia de seis meses luego de la fecha antes mencionada.



José Galdames, titular de MiAmbiente, señaló que el impacto económico será de L350,470,000 y en el que se beneficiarán mipymes del sector agropecuario, infraestructura y construcción y del sector de hidrocarburos.

Las autoridades socializaron con pequeños empresarios del sector hotelero de la zona noroccidental la nueva amnistía y un proyecto de reforma de ley de ambiente.



“Queremos que las licencias ambientales pasen de 5 a 10 años de duración, además de que los informes de control ambiental se presenten cada dos años y no anualmente como se hace en la actualidad”, dijo el ministro.



Además, expresó que se está haciendo una revisión a la tabla de categorización de las medidas ambientales para los que se dedican al tema de turismo.



“Buscamos que los hoteles con menos de 25 habitaciones no tengan que hacer el proceso de licenciamiento ambiental, será un estimado de L75,000 que se estarán ahorrando”, detallo Galdames.



Donaldo Suazo, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, ve con buenos ojos las reformas a la ley de ambiente, ya que considera que son injustas para los pequeños empresarios.



También agregó que en la actualidad los costos que tiene el sector hacen que sea imposible trabajar en la formalidad por los pagos que se debe hacer para obtener permisos, incluyendo los planes de arbitrios de las municipalidades.



Respecto a las amnistías, Suazo dijo que es un alivio para las empresas ya que las multas oscilaban entre los L101,000 a L500,00.



María Antonia Rivera, designada presidencial, dijo que la reunión es parte del proceso de simplificación administrativa que está buscando el Gobierno.



Rivera manifestó que se reunirán con 8 municipalidades para que los procesos de licenciamiento ambiental no sean tan costosos y con procedimientos y requisitos muy extensos para impulsa la economía.