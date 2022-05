Exclusiva con Yustin Arboleda: Serie ante Motagua, críticas recibidas anteriormente y su momento con Olimpia

En el plantel del Olimpia aguardaron pacientes por su rival en semifinales y la historia les puso enfrente a su archirrival, Motagua. Precisamente contra el Ciclón Azul, Yustin Arboleda saca su repertorio de goles.

El colombiano es el hombre gol del León en el presente torneo Clausura con ocho gritos y de paso cuenta con 93 celebraciones en la historia de la Liga Nacional, está en el top-10 de los grandes artilleros y se emociona al hablar de un posible centenario.

Motagua es un rival muy respetado para el espigado atacante de 30 años oriundo de Bagadó: “Tiene jugadores de jerarquía”, resaltó en la entrevista con Grupo OPSA en la semana donde se juegan el pase a la gran final.

Yustin Arboleda se toma con calma el enfrentamiento, además se encuentra muy motivado porque será padre por segunda vez. Atrás dejó las críticas que recibió al inicio del actual campeonato y se mete de lleno en trabajar y seguir anotando goles.

LA ENTREVISTA CON YUSTIN ARBOLEDA

¿Cómo es el preparativo en una semana exigente donde se juegan las semifinales y ante un rival como Motagua?

Estamos en la parte más importante del campeonato, donde todos queremos estar, donde hemos trabajado por casi cuatro meses. Ahora se nos vienen partidos difíciles, ahora más porque nos tocó el clásico, como tal, creemos que estos días que nos tocó parar de la actividad de la competencia, porque nosotros seguimos trabajando, en lo personal al grupo le viene bien. Somos conscientes que durante todo el torneo tuvimos picos altos, medio y bajo, lo reconocemos y lo hemos hablado, el campeonato da ese margen.

Ahora en esta parte del campeonato no podemos dar ese lujo de equivocarnos en cosas puntuales que pasaron en las vueltas regulares y prepararnos para estos dos partidos de la semifinales con la mayor responsabilidad y compromiso, cada quien en el lugar que le corresponde. Nos hemos preparado bien y estamos acostumbrados a jugar en este tipo de instancias, vamos a salir al campo a tratar de conseguir el objetivo que es salir campeón.

¿Tienes 93 goles, qué significa estar en el top-10 de los grandes goleadores en Honduras?

Contento, porque es una cifra muy importante y no es nada fácil poder llegar a ese número, aún más por el tiempo que tengo de estar en Honduras. Soy sincero, jamás me imaginé cuando llegué al país llegar a esa magnitud. Es importante nunca perder la fe, sería súper importante seguir agrandando ese registro, al final cuanto te retiras es bueno que te recuerden por lo que hiciste. Obviamente como humanos siempre te equivocas y es buen reconocerlo, pero estoy contento por el tiempo de estar en Honduras, agradecido con Dios en estos cinco años y medio, han sido muchos aciertos. Esperamos seguir trabajando fuerte para mejorar esa parte.

Al inicio del torneo Clausura eras suplente y ahora eres el referente ¿cómo fue ese camino donde hubo muchas críticas?

La verdad que la gente siempre va a criticar y nosotros como futbolistas desde que estamos pequeños tenemos claro que las criticas siempre van a venir. Yo siempre he dicho, critican a los mejores del mundo y a nosotros también lo hará, siempre guardando las distancias. Pero hay gente que critica sin saber, sin fundamentos, muchos periodistas que en vez de informar lo que es hacen es desinformar a la opinión pública. Es parte de todo, no solo conmigo. Hay gente, periodistas o detrás de los teclados se esconden para sacar a una persona cuando realmente no saben la situación, mejor que se informen y dar una opinión concreta. Acá han habido jugadores que se lesionan o enferman y he visto, escuchado en transmisiones y medios diciendo que ‘este jugador no está jugando porque perdió la titularidad y ha bajado su rendimiento’, también hay que empezar a profesionalizarse como parte de prensa y nosotros en la parte de los jugadores, tienen que ser un conjunto para hacer las cosas bien y dar la información exacta a la opinión pública.

Yo el torneo pasado estaba jugando, el profe Pedro Troglio trataba de rotar, pero lastimosamente tuve una lesión en la recta final del campeonato y me recuperé, en la parte final del campeonato eran pocas las rotaciones que se hacían. Traté de aportar hasta donde me tocó y así han sido los años que llevo en el Olimpia. He jugado o no, si van a juzgar los números hablan por sí solos. Este torneo no lo comencé jugando porque a dos días que iniciará realizaron las pruebas covid-19 y di positivo, obviamente no podía jugar. Después comencé a participar de a poco, al final siempre he dicho los goles son consecuencia de.

Mucha gente gente, al delantero más que todo, lo marcan por los goles que anotan y estamos claros que así debe de ser, la que sabe que hay otros roles que se deben de cumplir en el campo, los cumplo porque los técnicos no me colocaran a jugar. La verdad que las críticas me dan igual, cuando las cosas están saliendo bien ni me creo el mejor de todos, ni cuando sale mal voy a agachar la cabeza, siempre seguiré trabajando.

¿Qué hizo para superar ese duro momento?

Trabajar, la clave de todo es trabajar.

Se acerca al gol 100 ¿lo visualizas en un partido especial o cómo lo deseas?

Creo que será una marca muy importante, espero que Dios me de esa posibilidad de lograr esa dicha, yo creo que puede ser mejor en un partido importante. Sabemos que los clásicos marcan momentos históricos, pero sabemos que todos los partidos son importantes.

¿Cuál es el mejor gol que le hizo a Motagua?

Mi primer gol que anoté con Olimpia fue en el clásico en el estadio Olímpico, fue un lindo gol. El que le hice este torneo que le ganamos 2-1 también fue lindo. El gol que le hice de cabeza el torneo pasado también me gustaron... yo creo que ante Motagua siempre me ha ido bien tanto cuando estaba en Marathón y ahora que estoy en Olimpia, he anotado varios goles. Ojalá que Dios me de la dicha de en esta parte poder anotar.

¿Ahora tienes una segunda motivación?

La verdad que estamos viviendo un momento lindo en familia, ya tenemos a nuestra chiquita y estamos esperando nuestro segundo hijo y esperamos en Dios que sea el varoncito. Estamos contentos, es una etapa linda de mucha responsabilidad. Llegas a tu casa, no te fue bien en un partido o en un entrenamiento, tener la familia e hijos, da mucha alegría. El apoyo de la esposa que está siempre en los momentos difíciles y eso será siempre muy importante para uno de jugador estar al lado de su familia y siempre disfrutar de ella.

Jugaste los dos clásicos, el capitalino y sampedrano ¿cuál es el más bravo?

Los dos son difíciles, el clásico de San Pedro para nada es fácil, el de Tegucigalpa también es complejo, son partidos difíciles, demasiado cerrado y no importa las circunstancias que lleguen. En los clásicos se igualan los roles. Pero yo digo que la gente los disfrute estos cuatro clásicos de ida y vuelta, que sean de armonía, en familia disfrutando. Nosotros como protagonistas entregarles fútbol y emoción.