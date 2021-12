Yustin Arboleda: “Estamos acostumbrados a jugar estas instancias”

Yustin Arboleda se ha convertido en uno de los mejores delanteros extranjeros que ha venido al fútbol catracho.

El atacante colombiano se alista para jugar su cuarta final en torneo de liga. Diario La Prensa habló con el delantero de Olimpia y se refirió al duelo contra Real España.

Además, reveló que ya tiene listo la renovación con el equipo un año más.

“Ya se me ha hecho costumbre estar jugando finales y estoy muy contento por ello. Creo que uno cada torneo se prepara para llegar a esta instancia, y sabemos que será complicada, como todas las anteriores. Real España lo ha venido haciendo bien, el que mejor esté y el que menos errores cometa será campeón. La obligación en el club es salir campeón”, dijo.

Arboleda jugará su tercera final con los merengues y desea poder celebrar la Navidad ganando el tetracampeonato.

“Con Marathón jugué una final de Liga, una de Copa y dos supercopas, y con Olimpia voy a disputar la tercera. Estoy feliz por todo lo que he logrado aquí en Honduras. Gracias a Dios, el fútbol catracho me ha caído bien y espero levantar el título ese 23 de diciembre”, contó.

El delantero cafetero suma seis goles en el torneo, pero viene recuperando su mejor nivel, ya que estuvo lesionado.

“Este ha sido un torneo difícil para mí. He metido goles, pero creo que soy el segundo o el tercer jugador con más asistencias del equipo. Lo que pasa es que me lesioné en un momento crucial del campeonato, tuve un desgarro. Algunos periodistas hablan sin saber, y yo me vengo recuperando y el tiempo para volver tarda. Hay jugadores que pasan por un mejor momento que mí y yo lo respeto”, sostuvo.

Rival y su futuro con los blancos. En su paso por Marathón, Arboleda no pudo enfrentarse a Real España en una final, ahora buscará vencerlos.

“Cuando estuve con Marathón frente al Real España perdí varias semifinales y repechajes, quedé con esa espina de poderlos eliminar. Esperemos que esta vez se pueda dar”, comentó.

Olimpia jugará este domingo la final de ida contra la Máquina en el estadio Nacional, el ganar será clave, afirma Yustin.

“Siempre es importante ganar el primer partido. Cada duelo será distinto, Real España vendrá con la idea de no perder, pero estos duelos pasan por pequeños detalles y debemos estar bien en todo, desde lo físico hasta lo mental”, indicó.

El futbolista de los merengues llegó al club en junio de 2019 y reveló que seguirá con el equipo un año más.

“Mi contrato termina ahorita, pero no, en estos momentos ya hablamos con la directiva y el cuerpo técnico. No creo que haya inconvenientes de renovar. Lo más probable que siga con el club un año más, pero ahorita es más importante ganar el título”, indicó.

Olimpia tuvo un episodio gris este año, cuando fueron eliminados en la Liga de Concacaf por haber recibido dinero del presidente del Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk.

“Eso nos marcó, pero el equipo ha tenido la fortaleza mental de salir adelante. Fue difícil todo lo que pasamos en la Liga de Concacaf y ahora vamos a disfrutar esta final”, cerró.