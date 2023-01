¿Quién lo recomendó? Yeison Mejía se marchó rumbo a EUA

Muy bien. Siempre que voy a mi pueblo voy a la playa a correr para mantenerme y eso me ha caracterizado, aunque no esté entrenando con el equipo me cuido para prepararme para estas cosas porque cuando uno menos se lo esperan llegan.

Gracias a Dios por esta oportunidad que la venía buscando hace tiempo, ahora solo queda trabajar llegar al equipo y dar lo mejor de mí. No hay nervios, lo tomó con mucha tranquilidad. He venido trabajando durante mucho tiempo para tener esa bonita experiencia allá en el extranjero. Creo que todo jugador anhela salir de su país.

Yeison reveló quien fue uno de los autores más importantes para que él tuviera dicha oportunidad en el extranjero y se conmovió al recordar todo lo que ha vivió para llegar a este momento, así como lamenta no haber levantado un título con Real España desde su llegada en 2020.

Usted tuvo un fantástico último semestre con Real España, ¿qué tan importante cree que fue eso para que hoy pueda convertirse en legionario?

Sí, en Real España siempre di lo mejor de mí fui muy constante en el equipo y el Kansas me venía echando el ojo, pero no me esperaba que se iba a dar tan rápido todo. Solo toca darle las gracias a Dios.

¿Renovaste con Real España y a los días te salió esta oportunidad?

Yo renové con Real España, pero les puse esa cláusula que si me salía una oportunidad en el exterior antes del 31 de este mes, me iba ir sin ningún problema. Quedamos en buenos términos con el presidente Elías Burbara y está contento. Siempre mi prioridad fue dar el salto al extranjero y nunca perdí la fe que en algún momento un equipo se me iba acercar. En Honduras siempre fue primero estar aquí con ellos.

Aún ya renovado, ¿siempre estuviste en búsqueda de un equipo afuera?

Sí, claro. Esto es una enorme bendición y gracias a Dios se me dio. Durante todo el mes se decía que Yeison iba aquí o allá. Si no me llegará a quedar en Kansas, me regresaría al Real España porque ahí está la cláusula y debo cumplir el contrato.

¿Por qué costó tanto lo de la renovación con los aurinegros?

Estaba esperando que se diera el salto al exterior y me encontraba en mi pueblo natal con mi familia pasando la navidad y el año nuevo, pero el presidente siempre estuvo constante llamándome, escribiéndome y terminamos poniéndonos de acuerdo.

¿Cómo está la situación de este fichaje?

No hay ningún contrato firmado todavía, pero voy hacer la pretemporada con ellos, me quieren observar para ver si convenzo al entrenador (Peter Vermes) y una vez lo logré me pueda quedar y firmar el contrato definitivo.