Xabi sonríe: Chelsea no se contuvo y arrolla al Milan en nuevo amistoso

Indonesia.

El Chelsea, entrenado por el español Xabi Alonso, goleó 3-0 este sábado al Milan en el Bung Karno Stadium de Jakarta (Indonesia) y mejoró la imagen de sus dos últimos partidos, en los que perdió ante el Juventus y el Tottenham.

Un doblete del brasileño Joao Pedro, una de las ausencias más relevantes en la lista de Carlo Ancelotti en el pasado Mundial, y un tanto del ecuatoriano Moisés Caicedo fueron suficientes para conseguir la segunda victoria de la pretemporada en el conjunto londinense.

El conjunto 'blue' mejoró respecto a sus dos últimos partidos y dominó con claridad ante un Milan que no fue capaz de tirar entre los tres palos durante todo el choque.