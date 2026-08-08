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Xabi sonríe: Chelsea no se contuvo y arrolla al Milan en nuevo amistoso

El equipo de Xabi Alonso le pasó por encima al Milan en un amistoso disputado en Indonesia.

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 10:57 -
  • Agencia EFE
Xabi sonríe: Chelsea no se contuvo y arrolla al Milan en nuevo amistoso

El Chelsea goleó al Milan en un nuevo juego de pretemporada.
Indonesia.

El Chelsea, entrenado por el español Xabi Alonso, goleó 3-0 este sábado al Milan en el Bung Karno Stadium de Jakarta (Indonesia) y mejoró la imagen de sus dos últimos partidos, en los que perdió ante el Juventus y el Tottenham.

Un doblete del brasileño Joao Pedro, una de las ausencias más relevantes en la lista de Carlo Ancelotti en el pasado Mundial, y un tanto del ecuatoriano Moisés Caicedo fueron suficientes para conseguir la segunda victoria de la pretemporada en el conjunto londinense.

El conjunto 'blue' mejoró respecto a sus dos últimos partidos y dominó con claridad ante un Milan que no fue capaz de tirar entre los tres palos durante todo el choque.

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Así, el técnico tolosarra consigue su segunda victoria a los mandos del Chelsea, después de conseguir la primera por 6-4 ante el WS Wanderers australiano.

Los números del Chelsea vs Milan

Sofascore nos detalla las estadísticas del amistoso entre el Chelsea vs AC Milan, además del jugador destacado del partido: Moisés Caicedo, autori de un gol y una asistencia.

Estos fueron los números del amistoso entre el Chelsea vs AC Milan.

Estos fueron los números del amistoso entre el Chelsea vs AC Milan.

 (DATOS SOFASCORE)

El siguiente será este mismo domingo ante el Johor DT malasio y el último, el 15 de agosto ante la Real Sociedad.

Por su parte, el conjunto italiano empató en sus dos compromisos anteriores ante el Celtic de Glasgow y el Inter. La última prueba del verano será el próximo día 15 ante el Manchester United, último equipo del actual técnico milanista, el portugués Rúben Amorim.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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