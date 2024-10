Szczesny se niega a dejar su adicción pese a jugar en el Barcelona: “No es asunto de nadie”

Ha negado que vaya a dejar de fumar después de haber fichado por el Barcelona. Ha reconocido que no cambiará sus hábitos de vida y que, únicamente, lo que busca es que le “juzguen como portero”. Además, ha dejado claro que intenta que no se le vea públicamente haciéndolo.

“Absolutamente nada, son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de futbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos”, dijo Szczesny.

“Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, añadió.

Wojciech Szczesny ya tuvo problemas en el pasado por este mismo asunto. Arsene Wenger le pilló fumando en los baños del vestuario del Arsenal cuando militaba allí, lo que le llevó a condenarle y pedirle que se marchara del club. Por aquel entonces, el polaco era titular, pero acabó haciendo las maletas y emprendiendo un nuevo rumbo en la Serie A.