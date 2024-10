Álvaro Morata hace dolorosa confesión: “Me daba vergüenza estar con mis hijos”

🇪🇸 @AlvaroMorata sobre la depresión, en @HerreraenCOPE 😢 "Cuando tienes depresión da igual el trabajo que hagas. Hay otra persona dentro de ti contra la que hay que luchar" 🥾 "Llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/INIeLdxDDG

Ayuda de compañeros: “Lo pasé muy mal. Pensaba que no iba a poder volver a ponerme las botas y saltar a un campo. Pero bueno, gracias a muchas personas, desde Simeone, Koke, Miguel Ángel Gil el año pasado, mi psiquiatra, mi coach... nosotros somos lo que se ve en la tele y en las redes pero muchas veces no es real. Tienes que dar una imagen porque es tu trabajo. Lo pasé muy mal, exploté y llegó un momento en el que no podía abrocharme las botas, y cuando lo hacía me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta y empezaba a ver borroso”.

Peligró la Eurocopa: “Tres meses antes de la Eurocopa yo estaba pensando en si iba a poder volver a jugar un partido. No sabía qué me pasaba pero es muy complicado y delicado. En ese momento te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias es complicado”.

Problemas con sus hijos: “Me daba vergüenza estar con mis hijos, salir a la calle... Cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio, a veces sin maldad, con la gente sobre algo que había pasado en partidos anteriores. Y, al final. ellos tampoco querían ir a la compra, cosas que hace un padre normal con sus hijos. Llegó un momento en el que me decían tantas cosas ante ellos que me daba vergüenza estar con ellos. Yo era una broma fácil, una broma para hacer reír al que tienes al lado”.

Los motivos de su salida del Atlético: “Al principio pensaba en quedarme y tenía muchas ganas de quedarme en el Atlético. Me di cuenta en una entrevista en la que dije que no sabía si seguiría en la selección por edad, por otras cosas fuera del fútbol... y se montó una buena. Algunos escribían y en mi opinión alguna noticia fue desmedida y me di cuenta que eso en Italia no me pasa”.