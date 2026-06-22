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Vozinha sacude el Mundial 2026 y hace tremenda confesión

Contra todo pronóstico, Cabo Verde sigue escribiendo una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:42 -
  • Agencia EFE
Vozinha sacude el Mundial 2026 y hace tremenda confesión

A sus 40 años, Vozinha se ha consolidado como el líder de una generación que está haciendo historia para Cabo Verde en su primera participación mundialista.

 Foto EFE.
Miami, Estados Unidos.

'Vozinha', portero de Cabo Verde, dijo tras el empate 2-2 con Uruguay, que el resultado es un ejemplo de que su equipo siempre sale a competir independientemente del rival, como ya ocurrió contra España.

"Nosotros estamos aquí para competir; respetamos a otros adversarios; trabajamos muy bien todos los días y vamos a seguir trabajando para competir contra cualquier rival", aseguró el portero Vozinha en la zona mixta posterior al partido.

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Aunque terminó el partido sin realizar paradas, 'Vozinha' se mostró alegre del resultado cosechado, que les deja con dos puntos en la clasificación del grupo H.

El encuentro también fue especialmente emotivo para el guardameta, que tuvo a su madre en la grada después de que se perdiera el primer partido por problemas con el visado.

"Es muy emocionante, para mí es una gran satisfacción", expresó un arquero emocionado-.

Cabo Verde disputa este año su primer Mundial y aún no conoce la derrota tras dos partidos contra España y Uruguay, ambos excampeones del mundo. El conjunto africano se jugará el pase a la siguiente ronda el viernes contra Arabia Saudí en Houston.

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Agencia EFE
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