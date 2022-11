La historia del hondureño Cristopher Izaguirre ha traspasado fronteras debido al amor atípico que tiene por el Alajuelense, rival del Olimpia en la final de la Liga Concacaf.

Este porteño de 28 años fue entrevistado por el diario La Teja de Costa Rica y ahí contó detalles del por qué tiene amor por los colores rojineros y además reveló que ha sido acusado de ser “tico pirata”.

A Izaguirre lo molestan por esa forma en que tiene simpatía por el Melenudo. “Me dicen que soy un tico pirata. También tengo amigos que me molestan porque ando apoyando a la Liga. Yo les enseño las fotos en el estadio Morera Soto, el cual pude ir a visitar, la gente del club me dejó entrar para conocerlo, estuve en la gramilla, a pesar de todo me siento muy orgulloso de ser liguista y lo apoyo siempre”, contó.

Su amor liguista. En el 2012 cuando Jerry Palacios jugaba en la Liga Deportiva Alajuelense, Izaguirre buscó información del club y terminó encariñándose. Luego abrió un perfil en Twitter con el nombre Manudo hondureño, en el que todo lo que publica es sobre el León, comenta los partidos, sube fotos con la camiseta rojinegra y también detalla el viaje que hizo a Costa Rica en septiembre para ir a ver en vivo por primera vez al Alajuela.

Gracias a la página se contactó con Alex López, el hondureño del equipo y pudo coordinar una visita a Costa Rica para ver algunas prácticas de la Liga y hasta llevarse la camisola de su compatriota.