El duelo de la gran final de la Liga Concacaf entre Alajuelense y Olimpia genera mucha expectativa no solamente entre la afición de los manudos, sino que también en a prensa deportiva.

Pese a la desventaja que tiene el equipo de Fabián Coito, los colegas de la prensa deportiva de Costa Rica no creen que la historia está escrita y que el camino podría cambiar.

El Alejandro Morera Soto tiene garantizado una fiesta total, luego de confirmarse más de 17 mil entradas vendidas, donde dicho coloso podría jugar a favor de los manudos.

“Será un partido similar a lo que se vivió la semana pasada allá en Tegucigalpa, dos equipos bastante fuertes, parejos y esta serie le caracterizó los goles. Creo que esta historia no se y se va al alargue”, comentó Fanny Tayver, periodista de La Nación.

Por su parte, Pamela Solano de Columbia Deportiva, no cree que el tanto de ventaja que tiene el Olimpia sea una ventaja para poder definir la corona de campeón.

“Un partido entre equipos de Honduras y Costa Rica siempre será un duelo bravo, siempre hay una gran expectativa y más cuando son de los mejores equipos como Olimpia y Alajuelense. No creo que el gol de ventaja que tiene Olimpia pese por la misma jerarquía que tienen los dos equipos. Espero que sea un duelo muy bonito”.

El duelo de la final genera un gran morbo y la gran cantidad de público podría ser de mucha presión para el equipo local.

“La final de la Liga Concacaf genera mucha expectativa y lo podemos deducir con el hecho que la boletería se vendió desde hace más de tres días se vendió. Aquí la afición de la Liga sabe que se juega mucho porque se quedaron en semifinales y tienen una deuda de ganar un título”, comentó Camilo Hernández de Yashín Quesada.

Este punto de la presión que tienen los manudos la ratifica Fanny Tayver. “La Liga siempre ha tenido presión desde hace mucho tiempo, son muy pocos títulos en muchos años y creo que es obligación y aún más sabiendo que estará el estadio lleno, pero Olimpia es un equipazo. Veremos un espectáculo mañana”.

Y agrega Solano. “Más allá de haber quedado eliminado del torneo, es la acumulación de varios años de haber ganado títulos. Antes que ganara hace dos la Liga Concacaf y el título 30, ahora suman dos años más sin ganar. Ahora cualquier torneo que queden eliminados es una presión y deben de ganar”

¿QUÉ PASARÁ CON FABIÁN COITO?

Una de las grande preguntas que se generan en Costa Rica es el destino que podría tener Fabián Coito en el hipotético caso de no poder levantar la corona ante el Olimpia.

“Es difícil pensar eso, hay mucha presión, está llegando un nuevo gerente deportivo, vienen elecciones a nivel de junta directiva. Es un ambiente tenso, pero a nivel de jugadores están contentos con el trabajo de don Fabián”, asegura Tayver.

La no conquista del torneo local podría ser clave. “Si no sigue Fabián Coito en Alajuelense es por el torneo en general, ya que no termina de hacer clip con la afición, la institución”, dijo Solano.

El punto en el que todos coinciden es el nuevo destino directivo que tendrá Alajuelense, donde la llegada de un nuevo presidente podría dar fin al mandato de Coito.

“No me atrevería a decir que está en juego su trabajo si pierde mañana, ya que no ha tenido ni seis meses completos con la Liga, pero perder en semifinales y si lo hace con Olimpia, yo pensaría que no está seguro en su puesto, ya que Alajuelense viene con cambio de dirección administrativa”, consideró Camilo Hernández.