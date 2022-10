Prensa de Costa Rica alaba a Olimpia y atiza contra Alajuelense tras la ida de la final de Liga Concacaf

"La Liga tienen que salvar la temporada, el torneo no es el que la afición quiere, sino el local. Hay cosas que no cambian, hay jugadores muertos en la cancha, se apagan y no tiene descuentos. Fue un equipo emocional, eso lo tiene vivo en la serie. Insisto, no me gusta perder contra Honduras, espero remonte y use la casa a favor", mencionó Obando.

Asimismo, Diego País dijo que Alajuelense no ha sido muy superior ante Olimpia y Real España en los partidos que se han disputado en Honduras.

"Contra Real España pasó lo mismo, al inicio la Liga lo estaba pasando mal, pero llegó con picardía y marcó tres goles. Los dos equipos hondureños que hemos enfrentado nos han ganado con poco y porque los hemos dejado accionar mucho. Contra Olimpia , porqué se va con un planteamiento tan timorato", dijó el conductor televisivo.

Por último, la famosa periodista tica, Jacky Álvarez, elogió al Olimpia de Pedro Troglio. "Para mi Olimpia es mejor que Real España y se vio mejor que la Liga, se ve mejor aplomado. Es un equipo compacto que sabe a lo que juega, la Liga no", aseguró.

EL PARTIDO DE VUELTA

Olimpia visitará al Alajuelense el próximo miércoles 2 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. Los Leones llevan una ventaja mínima y querrá mantenerla para conseguir su segundo título de la Liga Concacaf.