Si nos vamos al baúl de los recuerdos, Chirinos no tuvo la confianza plena en el tiempo que estuvo al mando el entrenador, Pablo Lavallén, en 16 juegos solo pudo anotar en tres ocasiones.

De los 15 juegos que se han disputado en el Apertura 2022 ha marcado 5 anotaciones y comparte la cima con Jerry Bengtson como los máximos anotadores del León.

Mientras que en la Liga Concacaf acumula tres tantos en la presente edición. Chirinos le ha anotado a Municipal, Diriangén y anoche al Alajuelense de Costa Rica.

También recordemos quien fue el encargado de asistir en el gol del Carlos Mango Sánchez ante el Motagua por las semifinales de la Liga Concacaf.

Al finalizar el encuentro del partido de ida ante el Alajuelense, el hondureño destacó que ha venido en una evolución desde el inicio de la temporada.‘‘Contento. Desde la pretemporada me enfoqué en muchas cosas que me hacían falta, ahora me están saliendo, mejorando día a día para el bien del equipo y en lo personal también’’, comentó Michaell.