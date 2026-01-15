Frente frío afectará estas zonas de Honduras hoy

San Pedro Sula.

Un frente frío de baja intensidad provocará este jueves 15 de enero un descenso en las temperaturas y la presencia de lluvias en varias zonas del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Según el pronosticador Will Ochoa, el fenómeno generará cielos mayormente nublados, chubascos de débiles a moderados y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el norte y noroccidente de Honduras.

Las precipitaciones también se extenderán hacia sectores del centro y oriente del territorio nacional, mientras que en el occidente y suroccidente se esperan lluvias leves. En contraste, la región sur mantendrá condiciones secas durante la jornada. En cuanto al comportamiento del mar, las autoridades reportaron oleaje normal en el golfo de Fonseca, con alturas de uno a tres pies, y condiciones ligeramente agitadas en el litoral atlántico, donde las olas oscilarán entre dos y cuatro pies.