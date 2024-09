“Vinicius, el Real Madrid no te soporta más, vete al psicólogo a arreglarte el cerebro”

El punto es que la directiva madrileña sabe que la presión mediática sobre el brasileño será insostenible luego de querer arrebatarle el Mundial 2030 a España. Y en ese contexto, el periodista deportivo Albert Lesán, del medio catalán 8TVCat, atizó fuerte contra Vinicius en su programa ‘Rondeando’.

“Que me denuncie Vinicius. Él no puede decir que España no tiene que celebrar el Mundial porque hay un montón de puestos de trabajo, de entrada, que caerían. A Vinicius le da igual porque está forrado (millonario). A lo mejor lo que quieres es que te echen del Real Madrid e irte a ganar petrodólares, a lo mejor estás buscando eso porque no soportas que haya uno mejor que tú”, empezó disparando Lesán.

Lesán, con más de 30 años en el mundo de la comunicación, prosiguió mencionando a Kylian: “Mbappé cae bien, y además, es un señor del fútbol. Y eso cada vez te va a hacer más mella porque ni en el Madrid te soportan. Es que los propios jugadores del Madrid te pueden soportar, te defienden cuatro tontainas...”.