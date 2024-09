Vinicius se desahoga tras nueva caída de Brasil: “Quiero pedir perdón”

Tras finalizar el partido, Vinicius decidió desahogarse en una charla con Globo Esporte y reconoce que su escuadra no atraviesa el mejor momento.

“Sabemos la situación que estamos viviendo. Queremos sacar a Brasil de esta situación a cualquier precio, cada uno se irá a casa y reflexionará sobre lo que podemos hacer para volver a jugar bien, ganando partidos más fácilmente. No podemos venir aquí, perder estos puntos y jugar como jugamos. No puede pasar. Es un momento complicado, tenemos que asimilar las críticas de todos y volver lo más rápido posible para poner a Brasil arriba”, arrancó Vini.

En esa misma línea, el atacante profundizó: “Ha sido un proceso muy complicado porque cuando no llega la confianza, no llegan los goles. Se termina complicando más, estoy enfocado en hacer lo mejor para mi país, mi mente está enfocada en ayudar. No siempre voy a marcar goles, no es tan fácil como parece. Conozco mi confianza, sé todo lo que represento, pero está siendo muy difícil. Quiero pedir perdón a la afición, sé que es un momento complicado, pero solo queremos evolucionar”.

Vinicius, que solo ha marcado cinco goles con la selección en 35 partidos disputados, aseguró que “los partidos en Europa son más rápidos que aquí. La pelota llega más rápido por el campo, tenemos que adaptarnos para jugar de la mejor manera para ganar partidos. Al ganar tendremos más tranquilidad para jugar de manera diferente”.

La ‘Canarinha’ tendrá que activarse lo antes posible porque los próximos duelos en eliminatorias serán de máxima exigencia, ya que se vienen la Argentina en Buenos Aires y la visita de Colombia. Luego jugarán a domicilio contra Venezuela y recibirá a Uruguay.