Sale a la luz lo que se dijeron Vinicius y Koke: el brasileño lo liquidó con una frase

El careo entre los dos comienza con el brasileño en el suelo. En ese momento Koke parece recriminarle algo y eso desata una lucha verbal que duraría varios minutos. Al levantarse, Vinicius empuja al centrocampista. Segundos después, ambos acercan sus rostros a escasos centímetros sin parar de decirse cosas, que la cámara no recoge.

Vinicius poniendo en su sitio a Koke y Marcos Llorente. El brasileño decidió hablar con el idioma de la verdad. No dice ni una mentira. Quiero once Vinicius en mi equipo. pic.twitter.com/lmwIx5x6bB

“Luego me expulsará a mí”, asegura Koke segundos después. Y Vinicius, que se había alejado, se vuelve a acercar, según se observa en otras imágenes de Movistar Fútbol, al capitán del Atlético e insiste en su argumento: “Tú has perdido dos, yo he ganado dos. Claro, pierdes porque eres malo. Por eso juego aquí... en el Madrid”. Unas palabras que el brasileño acompaña señalándose el escudo.

Koke responde otra vez con un aplauso y aparecen Jude Bellingham y Modric para pedirle calma a Vinicius.

El derbi madrileño acabó con un empate 1-1. Real Madrid se adelantó con gol de Éder Militao tras un centro de Vini y el Atlético de Madrid lo igualó con tanto de Ángel Correa luego de un pase filtrado por Javi Galán.