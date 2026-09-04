Victoria se expone a sanciones: tres demandas y así está el panorama del club

La Ceiba, Honduras.

El Victoria atraviesa un nuevo problema administrativo luego de que este jueves fueran remitidas a la Comisión de Disciplina tres resoluciones en su contra por incumplir con las obligaciones establecidas por el Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF). El conjunto jaibo no hizo efectivo el pago de las demandas dentro del plazo correspondiente, por lo que los casos avanzaron a una nueva instancia disciplinaria.

Las tres resoluciones corresponden a demandas presentadas por integrantes que tuvieron relación con la institución. Una de ellas es la del preparador físico Andrés Cano, quien reclama el pago de 4,000 dólares, mientras que la segunda corresponde al también preparador físico Eduardo Martínez, con una obligación de 5,000 dólares.

El tercer caso corresponde al futbolista Yimi Francisco Pérez, cuya demanda asciende a 179,000 lempiras. Al no cumplir el Victoria con lo ordenado por el Tribunal Nacional de Arbitraje, las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión de Disciplina, organismo que ahora deberá analizar la situación y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.