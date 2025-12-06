Victoria tomó una decisión: ¿se jugará el partido contra Olimpia en Tegucigalpa?

La Ceiba, Honduras.

La crisis económica del Victoria se mantiene al rojo vivo, pero a pesar de eso, los jugadores han tomado la decisión de cerrar dignamente el último partido del Torneo Apertura 2025-26 frente a Olimpia.

Diario La Prensa pudo confirmar este día que finalmente los jugadores han logrado hablar con la dirigencia y pese a que no se les ha pagado la deuda, la plantilla se trasladará a la capital.

A pesar que este viernes en horas de la noche se mantenían firmes los jugadores que no viajaría, finalmente se llegó a un acuerdo y este día viajarán vía aérea para poder llegar a este compromiso.

El partido está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde y es por ello que su vuelo saldrá en horas de mediodía desde La Ceiba y les permitirá llegar a tiempo al duelo.

También se ha podido confirmar que el técnico Jhon Jairo López si estará dirigiendo el partido, pero su traslado a la capital lo hará vía terrestre, no con la plantilla.