Es campeón del mundo y abre la puerta a fichar por Real Madrid: "Me gusta mucho"

"Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y es íntimo amigo de un jugador del Real Madrid. Hablamos de Enzo Fernández, que es íntimo de Mastantuono. Está en el Chelsea y harto de Londres. A un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho Londres. Su sueño es jugar en el Real Madrid", dijo Inda hace unas semanas en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.