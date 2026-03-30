Es campeón del mundo y abre la puerta a fichar por Real Madrid: "Me gusta mucho"

Futbolista, campeón del mundo con Argentina, lanza guiño al Real Madrid y alimenta los rumores sobre su futuro. Está en la agenda de la directiva merengue para el mercado de fichajes.
Real Madrid busca urgentemente un fichaje para reforzar el centro del campo la próxima temporada.
Rodri Hernández es uno de los nombres que más suenan para ocupar esa posición en la medular blanca, también Vitinha, e incluso Nico Paz. Pero hay otros protagonistas que también se dejan querer.
El último que suena para jugar con el Rey de Europa es un campeón del mundo argentino que asegura le gustaría vivir en Madrid.
Se trata de Enzo Fernández, mediocampista argentino que milita en el Chelsea y que en las últimas horas se ha acercado al Real Madrid con unas declaraciones que ya le están dando la vuelta al mundo.
Enzo Fernández envió un nuevo "guiño" a Real Madrid en el marco de los rumores que lo vinculan con un posible pase a la Casa Blanca a partir de la próxima temporada.
Los rumores con el futbolista argentino del Chelsea no son nuevos. De hecho, el año pasado, por estas fechas, su nombre sobrevoló el estadio Santiago Bernabéu. Es ahora él quien vuelve a alimentar esa idea con unas declaraciones en una entrevista en su país.
Enzo se enfrenta a un momento crucial en su carrera en las vísperas del Mundial 2026 y el volante respondió de manera contundente ante una pregunta sobre las ciudades en las que le gustaría vivir.
"Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor", dijo Fernández en un stream con el influencer Marcos Giles.
"¿Vivirías en Madrid?", le preguntó uno de los entrevistadores, a lo que respondió: "Sí, obvio". Tras dejar claro que le gustaría vivir en Madrid, los streamers empezaron a enumerar los equipos de la capital, sin hacer mención al Real Madrid. "Podrías ir al Getafe, o al Rayo Vallecano... también está el Atlético de Madrid...", dijeron todos entre risas, conocedores del gran deseo de Enzo Fernández: jugar en el Real Madrid.
Enzo Fernández no se mojó, aunque sí aseguró que algún día volverá a River Plate: "Pero no para jubilarme, quiero volver estando bien".
Eso sí, el jugador de 25 años hace unos días negó algún contacto con el club blanco. "¿El Madrid? La verdad que nada, cero charlas. Ahora estamos enfocados en Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial se verá", explicó.
Las declaraciones de Fernández llegan después del revuelo generado en su actual club luego de sus dichos a ESPN después de la derrota de los Blues ante PSG por la Champions League, en los que sembró dudas acerca de su futuro: "¿Si se puede garantizar mi continuidad en Chelsea para la próxima temporada? No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después de viene el Mundial y veremos luego".
A sus 25 años y después de tres temporadas en el Chelsea, que pagó 120 millones de euros por él en enero de 2023, parece que Enzo Fernández busca un cambio de aires este verano y su destino elegido parece el Real Madrid.
Todo ello mientras en el Real Madrid buscan un centrocampista en el próximo mercado de fichajes. Eduardo Inda, periodista español, ya avanzó hace unas semanas en el programa El Chiringuito de Jugones que el argentino se había ofrecido por segunda vez al Real Madrid.
"Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y es íntimo amigo de un jugador del Real Madrid. Hablamos de Enzo Fernández, que es íntimo de Mastantuono. Está en el Chelsea y harto de Londres. A un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho Londres. Su sueño es jugar en el Real Madrid", dijo Inda hace unas semanas en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.
Con un presente sólido en Europa y consolidado como uno de los volantes más destacados de su generación, Enzo sigue proyectando su carrera hacia lo más alto. Su calidad, visión de juego y personalidad lo convierten en una pieza codiciada por las potencias del continente. El PSG es otro de los interesados en él.
Por ahora, no hay nada definido, pero el escenario está planteado: interés concreto desde varios gigantes y un sueño que marca el camino de Enzo Fernández. ¿Se dará el salto al Real Madrid? El mercado tendrá la última palabra.